Перелік ознак, після яких треба бігти з ресторану: поради експертів

Консультанти ресторанної індустрії назвали головні "тривожні дзвіночки", які вказують на те, що в закладі варто не вечеряти, а якнайшвидше йти. Йдеться про сервіс, атмосферу і навіть поведінку персоналу.

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Як повідомляє Daily Mail, попри зростання витрат американців на харчування поза домом – у середньому 166 доларів на місяць, не всі заклади забезпечують належний рівень обслуговування. Із 2019 року витрати зросли на 14%, однак якість не завжди відповідає очікуванням. Саме тому ресторанні фахівці поділилися переліком ознак, які свідчать про те, що клієнта можуть чекати проблеми.

Ознаки, які вказують на проблеми в ресторані:

Відсутність менеджера у залі.

Якщо ви не бачите, хто керує персоналом або вирішує складні ситуації, це ознака дезорганізації. Менеджер має бути помітним і доступним, стежити за сервісом і підтримувати атмосферу.

Конфлікти з персоналом.

Якщо офіціанти поводяться агресивно, сперечаються з клієнтами або не визнають власних помилок – це явний знак, що сервіс не є пріоритетом у закладі.

Порожній зал у "годину пік".

Відсутність інших гостей у популярний час може свідчити про втрату довіри до закладу, поганий сервіс або неякісну кухню.

Багато інфлюенсерів і фотосесій.

Якщо ресторан більше нагадує зону для зйомок, ніж місце для спокійного обіду, варто насторожитися. У таких закладах важливіше враження в соцмережах, ніж реальний комфорт гостей.

Погане ставлення до персоналу.

Негативна атмосфера серед працівників, чутки про погані умови або демотивацію персоналу – це ознака системних проблем у закладі.

Брудна зала чи туалет.

Недоглянуті столи, підлога або санвузли можуть вказувати на загальне нехтування стандартами гігієни, включно з кухнею.

Офіціанти не знають меню.

Якщо персонал не орієнтується в стравах або не може відповісти на запитання про інгредієнти, це говорить про слабку підготовку й неуважність до безпеки гостей, особливо у випадку з алергенами.

Нав'язливе просування дорожчих позицій.

Якщо офіціанти надто активно пропонують дорогі страви або напої, це може свідчити про тиск на продажі, а не про щире бажання забезпечити комфортний досвід для клієнта.

Обід у ресторані має бути приємним, а не тривожним досвідом. Знання цих ознак допоможе уникнути неприємностей і знайти дійсно варті уваги заклади.

Як повідомляв Фокус, у США ресторан припинив роботу після відео тіктокерки, яка заявила про зневажливе ставлення шеф-кухаря через кількість її підписників.

Нещодавно чоловік залишив малі чайові після побачення: реакція офіціантки була неочікуваною.

Також ми розповідали, що 25-річна офіціантка з Сан-Дієго (США) Айлін Паркер отримує багато чайових від клієнтів завдяки брехні.