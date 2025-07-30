TikTok проти ресторану: як відео інфлюенсерки зруйнувало бізнес

У США ресторан припинив роботу після відео тіктокерки, яка заявила про зневажливе ставлення шеф-кухаря через кількість її підписників. Публікація викликала резонанс і хвилю критики в соцмережах.

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За даними Fox News, ресторан Kis Café у Сан-Франциско оголосив про закриття після скарги тіктокерки Карли (@itskarlabb), яка звинуватила співвласника й шеф-кухаря Люка Сунга в приниженні через її аудиторію в соцмережах.

Інфлюенсерка оприлюднила відео з емоційною розповіддю про інцидент під час спільної колаборації з рестораном. За її словами, Сунг нібито поставив під сумнів доцільність співпраці, дізнавшись, що у неї лише 15 тисяч підписників. Крім того, він натякнув, що її аудиторія не зможе дозволити собі харчуватися в його закладі, і поставив під сумнів її професійний рівень. У коментар додав, що його донька має понад 600 тисяч підписників.

Карла заявила, що після розмови залишила заклад у сльозах. "Я досі тремчу і почуваюся виснаженою", – сказала вона у відео, яке стало вірусним і набрало понад 22 мільйони переглядів. Реакція аудиторії була гострою – користувачі засудили ресторан за "елітний снобізм" і зверхність. Один з дописувачів зазначив: "Він мав рацію в одному: її підписники точно не прийдуть до цього закладу".

У відповідь Kis Café опублікував офіційну заяву, визнавши поведінку Сунга неприйнятною. В адміністрації додали, що вона не відображає позицію всієї команди. Заклад оголосив про закриття й початок реструктуризації з метою збереження робочих місць.

Окрему заяву зробив і сам Люк Сунг. Він публічно вибачився перед Карлою, визнавши, що був зверхнім і образливим. "Ти не заслуговувала на те, щоб тебе змушували почуватися менш важливою. Дякую за урок доброти та поваги", – написав він.

Ситуації, коли бізнес стає заручником цифрової репутації, трапляються дедалі частіше. У 2023 році в Лос-Анджелесі кафе тимчасово припинило роботу після онлайн-критики через конфлікт із тіктокеркою. Подібні скандали дедалі більше впливають на долю компаній.

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