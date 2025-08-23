У Чернігові двоє чоловіків поцупили дорожні знаки та гуляли з ними вулицею (фото)

Двоє жителів Чернігова вкрали в центрі міста три дорожні знаки і, не ховаючись, пішли з ними дорогою. Для з'ясування всіх обставин на місце інциденту прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці звернули увагу на чоловіків під час патрулювання проспекту Перемоги близько опівночі. Ті спокійно несли дорожні знаки в руках, повідомили в поліції Чернігівської області.

Під час розмови з правоохоронцями громадяни повідомили, що знайшли дорожні знаки біля однієї з будівель громадського харчування і вирішили забрати їх із собою.

Знаки у чоловіків вилучили Фото: police

Слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події, вилучила знаки.

У поліції нагадали, що дорожні знаки — не сувеніри, а важливий елемент безпеки на дорозі, і їхнє пошкодження або викрадення може створити небезпеку для пішоходів і водіїв, що загрожує адміністративною або кримінальною відповідальністю.

Нагадаємо, у травні в Україні почали встановлювати нові дорожні знаки із зображенням дитячого візка. Першим містом, де вони з'явилися, став Львів.

Таблички із зображенням дитячого візка доповнили доповнюють дорожні знаки, які позначають місця для стоянки. Вони маркують місця для паркування автомобілів батьків із дітьми.

