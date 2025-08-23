В Чернигове двое мужчин украли дорожные знаки и гуляли с ними по улице (фото)
Двое жителей Чернигова украли в центре города три дорожных знака и, не скрываясь, пошли с ними по дороге. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа.
Правоохранители обратили внимание на мужчин во время патрулирования проспекта Победы около полуночи. Те спокойно несли дорожные знаки в руках, сообщили в полиции Черниговской области.
Во время разговора со стражами порядка граждане сообщили, что нашли дорожные знаки возле обного из зданий общественного питания и решили забрать их с собой.
Следственно-оперативная группа, которую вызвали на место происшествия, изъяла знаки.
В полиции напомнили, что дорожные знаки – не сувениры, а важный элемент безопасности на дороге, и их повреждение или похищение может создать опасность для пешеходов и водителей, что чревато административной или уголовной ответственностью.
Напомним, в мае в Украине начали устанавливать новые дорожные знаки с изображением детской коляски. Первым городом, где они появились, стал Львов.
Таблички с изображением детской коляски дополнили дополняют дорожные знаки, которые обозначают места для стоянки. Они маркируют места для парковки автомобилей родителей с детьми.
Ранее Фокус писал, что нелепая ошибка на дорожном знаке огорчила жителей города.