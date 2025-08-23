"Бабусі й дідусі": молода пара одружилася в оточенні 200 людей похилого віку (відео)

Тейлор Орландо працювала разом зі своїм майбутнім чоловіком Джейсоном у будинку для літніх людей. Тому, коли пара влаштувала весілля, нікого не здивувало, що серед гостей було дві сотні бабусь і дідусів.

Незвичайне весілля відбулося в місті Вебстер, штат Нью-Йорк, і другу церемонію наречений і наречена влаштували в будинку для літніх людей "Бейнвід", де обидва працювали ще зі школи, пише People.

"Я рада відзначити цю важливу главу мого життя разом з ними", — сказала Тейлор у день одруження, називаючи своїх підопічних "бабусями і дідусями".

Друга церемонія відбулася ввечері того ж дня, коли закохані вранці обмінялися клятвами вірності. Молодята підкреслюють, що відзначити цю подію в колі своїх підопічних для них було особливим моментом, оскільки літні люди спостерігали, як вони познайомилися, і як розвивалася їхня історія стосунків.

"В останній рік навчання в старшій школі я зустріла тут свого чоловіка. Я працювала офіціанткою, він працював у ремонтній майстерні. Ми просто перетнулися, познайомилися, а решта — вже історія", — каже дівчина.

Тейлор почала працювати офіціанткою в 15 років і доросла до посади директорки ресторану.

"Працюючи директоркою ресторану, я більшу частину часу не маю такого вигляду на роботі, тож, думаю, їх трохи засмутить, коли вони побачать мене у весільному вбранні", — пожартувала наречена.

Волосся вона зібрала волосся у високу зачіску, залишивши кілька недбало завитих пасом, що обрамляють обличчя. На ній була весільна сукня без рукавів, прості прикраси і ніжний макіяж.

У новинних кадрах можна побачити, як Тейлор обіймає кількох літніх жителів.

