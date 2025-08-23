"Бабушки и дедушки": молодая пара поженилась в окружении 200 стариков (видео)
Тейлор Орландо работала вместе со своим будущим мужем Джейсоном в доме престарелых. Поэтому, когда пара устроила свадьбу, никого не удивило, что среди гостей было две сотни бабушек и дедушек.
Необычная свадьба прошла в городе Вебстер, штат Нью-Йорк, и вторую церемонию жених и невеста устроили в доме престарелых "Бэйнвид", где оба работали еще со школы, пишет People.
"Я рада отметить эту важную главу моей жизни вместе с ними", — сказала Тейлор в день бракосочетания, называя своих подопечных "бабушками и дедушками".
Вторая церемония состоялась вечером того же дня, когда влюбленные утром обменялись клятвами верности. Молодожены подчеркивают, что отметить это событие в кругу своих подопечных для них было особенным моментом, поскольку пожилые люди наблюдали, как они познакомились, и как развивалась их история отношений.
"В последний год обучения в старшей школе я встретила здесь своего мужа. Я работала официанткой, он работал в ремонтной мастерской. Мы просто пересеклись, познакомились, а остальное – уже история", – говорит девушка.
Тейлор начала работать официанткой в 15 лет и доросла до должности директора ресторана.
"Будучи директором ресторана, я большую часть времени не выгляжу так на работе, так что, думаю, их немного расстроит, когда они увидят меня в свадебном наряде", — пошутила невеста.
Волосы она собрала волосы в высокую прическу, оставив несколько небрежно завитых прядей, обрамляющих лицо. На ней было свадебное платье без рукавов, простые украшения и нежный макияж.
В новостных кадрах можно увидеть, как Тейлор обнимает нескольких пожилых жителей.
Ранее Фокус писал, что женщина в 38 лет поселилась в доме престарелых, и это полностью изменило ее мировоззрение.
Мы также рассказывали, что 103-летняя женщина "заказала" мужчину в дом престарелых.