Женщина в 38 лет поселилась в доме престарелых: это полностью изменило ее мировоззрение

38-летняя женщина из Австралии переехала в дом престарелых и называет это решение лучшим в своей жизни.

Поворотным моментом, после которого женщина решила переехать в дом престарелых, стал разрыв отношений с ее партнером, пишет Business Insider.

Женщина решила начать все сначала, и переехала из их совместной квартиры в Мельбурне.

Она провела два месяца, живя в помещениях, которые арендовала через приложение Airbnb, что оказалось дорого. А когда она начала искать квартиру, которую могла бы себе позволить, то обнаружила, что предлагаемые места не очень привлекательны.

Тогда же женщина посетила свою тетю в доме престарелых и сказала ей, что ищет жилье, тетя спросила ее, не хочет ли она попробовать квартиру, которая только что освободилась. Ее относительно молодой возраст не был бы проблемой, сказала тетя женщины, поэтому она решила заполнить документы и дать шанс дому престарелых. Это оказалось лучшим решением, которое она когда-либо принимала.

"Я живу в доме для пенсионеров больше года. Я перестала считать его трамплином к лучшему месту, и теперь я считаю его своим домом. Я никогда не чувствовала себя чужой, а жизнь среди людей, которые не спешат жить и не поглощены технологиями, прекрасно повлияла на мое психическое здоровье. Это своего рода гавань", — рассказала австралийка.

По ее словам, двухкомнатная квартира в доме престарелых стоит очень дешево, а жизнь рядом с пожилыми людьми женщина считает терапевтической. Она просыпается под приглушенные старые мелодии своих соседей, наслаждается чашкой кофе, читает газету и обычно утром совершает короткую прогулку. Затем она посещает занятия йоги на стуле, катается на велосипеде, играет в бинго каждую среду и даже выполняет какую-то работу онлайн. По вечерам она "ходит в ближайший продуктовый магазин или закусочную, печет или сидит на крыльце и погружается в воспоминания в бесконечных разговорах".

"Мой новый дом изменил мои жизненные амбиции и то, как я отношусь к старению. Я нашла здесь огромный покой, и это мое определение замечательной жизни", — подчеркнула женщина.

