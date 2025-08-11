Жінка у 38 років оселилась у будинку для літніх людей: це повністю змінило її світогляд

38-річна жінка з Австралії переїхала до будинку для літніх людей і називає це рішення найкращим у своєму житті.

Поворотним моментом, після якого жінка вирішила переїхати до будинку для літніх людей, став розрив стосунків з її партнером, пише Business Insider.

Жінка вирішила почати все спочатку, і переїхала з їхньої спільної квартири в Мельбурні.

Вона провела два місяці, живучи у помешканнях, які орендувала через застосунок Airbnb, що виявилося дорого. А коли вона почала шукати квартиру, яку могла б собі дозволити, то виявила, що пропоновані місця не дуже привабливі.

Тоді ж жінка відвідала свою тітку в будинку для літніх людей та сказала їй, що шукає житло, тітка запитала її, чи не хоче вона спробувати квартиру, яка щойно звільнилася. Її відносно молодий вік не був би проблемою, сказала тітка жінки, тому вона вирішила заповнити документи та дати шанс будинку для літніх людей. Це виявилося найкращим рішенням, яке вона коли-небудь ухвалювала.

"Я живу в будинку для пенсіонерів понад рік. Я припинила вважати його трампліном до кращого місця, і тепер я вважаю його своїм домом. Я ніколи не почувалася чужою, а життя серед людей, які не поспішають жити і не поглинуті технологіями, чудово вплинуло на моє психічне здоров’я. Це свого роду гавань", — розповіла австралійка.

За її словами, двокімнатна квартира в будинку для літніх людей коштує дуже дешево, а життя поряд з літніми людьми жінка вважає терапевтичним. Вона прокидається під приглушені старі мелодії своїх сусідів, насолоджується чашкою кави, читає газету і зазвичай вранці здійснює коротку прогулянку. Потім вона відвідує заняття йоги на стільці, катається на велосипеді, грає в бінго щосереди і навіть виконує якусь роботу онлайн. Вечорами вона "ходить до найближчого продуктового магазину чи закусочної, пече або сидить на ґанку та поринає у спогади в нескінченних розмовах".

"Мій новий дім змінив мої життєві амбіції та те, як я ставлюся до старіння. Я знайшла тут величезний спокій, і це моє визначення чудового життя", — наголосила жінка.

