"Був параноїдальним": чоловік опинився у психлікарні після того, як виконав пораду ChatGPT

60-річний чоловік вирішив припинити вживати кухонну сіль та запитав у ChatGPT, чим її краще замінити. Після того, як чоловік дослухався до поради нейромережі, він опинився у психіатричній лікарні.

Related video

ChatGPT порадив чоловікові замінити хлорид натрію (кухонну сіль) на бромід натрію, пише Independent.

Через пораду чат-бота за три місяці особливої "дієти" у чоловіка сталося хронічне отруєння бромом. Пацієнт не мав у своєму анамнезі психічних розладів, але в перші 24 години після госпіталізації він демонстрував посилену параною, слухові та зорові галюцинації.

"Він дуже хотів пити, але водночас був параноїдальним щодо води, яку йому пропонували", — йшлося у звіті медиків.

Після того, як стан чоловіка покращився внаслідок лікування рідинами та електролітами, його перевели до стаціонарного психіатричного відділення лікарні. Коли психічний стан пацієнта стабілізувався, лікарям вдалося розпитати його і з’ясувати причини появи отруєння.

З’ясувалося, що чоловік вирішив відмовитися від кухонної солі (хлорид натрію), оскільки чув про її шкоду для здоров’я. Замінити її він вирішив на інший вид солі — бромід натрію. І на такій дієті він провів три місяці, перш ніж потрапив у психлікарню.

Зрештою чоловік провів у лікарні три тижні, перш ніж одужав достатньо, щоб його виписали.

"Важливо враховувати, що ChatGPT та інші системи штучного інтелекту можуть генерувати наукові неточності, не мати можливості критично обговорювати результати та зрештою сприяти поширенню дезінформації", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, творець ChatGPT зізнався, що оновлений чат-бот почав його лякати.

Фокус також писав про те, що ChatGPT навчився проходити перевірку на людяність.