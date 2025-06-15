Вспомнила молодость: 103-летняя женщина "заказала" мужчину в дом престарелых (фото)

Маргарет Бут, известная как "Пегги", устроила незабываемое празднование своего 103-го дня рождения в доме престарелых "Шервуд Корт" в Престоне. Главной изюминкой вечера стало появление голого официанта, который выполнял все желания именинницы и ее подруг.

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Об этом пишет издание Lancashire Post.

Жительница дома престарелых близ Манчестера, Великобритания, решила отметить праздник необычным способом. "103 года исполняется только раз", — сказала Маргарет, оправдывая свой смелый выбор развлечений.

Особое желание именинницы

Администрация заведения, где проживает более 60 пожилых людей, известна своим креативным подходом к организации праздников. На этот раз Маргарет решила осуществить свою мечту. "Она всегда хотела, чтобы ее обслуживал голый официант", — объяснили организаторы в соцсетях.

Подруги устроили незабываемый вечер Фото: BarchesterSherwoodCourt

Изначально планировалось отвести именинницу в специальный клуб, но в силу объективных обстоятельств решили пригласить артиста домой.

К празднованию присоединились ближайшие подруги Маргарет, которые, как и она сама, передвигаются в инвалидных колясках. Именинница специально подготовилась к особому вечеру: сделала макияж, надела блестящий топ и золотое ожерелье.

Появление официанта без рубашки

Официант на Аарон появился в бейсболке, галстуке-бабочке и фартуке. Он принес букет цветов для именинницы, а также подарил женщинам шампанское, торт и клубнику.

"Он заставил меня покраснеть, но я наслаждалась каждой минутой", — поделилась впечатлениями Маргарет, которая еще и осмелилась прикоснуться к мускулистому торсу молодого человека.

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