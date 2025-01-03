На уличном фото заметили женщину, которая бесследно исчезла 4 года назад: что с ней произошло

2 ноября 2020 года мужчина отвернулся от своей жены всего на несколько минут, когда развешивал белье возле дома в Анденнах (Бельгия), и с тех пор ее никто не видел.

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Жуткое изображение с Google Maps помогло пролить свет на судьбу 83-летней Полетт Ландрие, которая исчезла при загадочных обстоятельствах 4 года назад. Об этом пишет издание The Sun.

Марсель Тарет, муж Полетт, был единственным опекуном женщины, которая страдала болезнью Альцгеймера, поэтому не мог работать. Он должен был контролировать, чтобы жена вовремя поела и приняла лекарства. Иногда пенсионерка куда-то убегала, не предупредив Марселя, и ему приходилось искать ее и приводить домой.

Пропала без вести

2 ноября 2020 года мужчина отвернулся от Полетт всего на несколько минут, когда развешивал белье возле их дома в Анденнах (Бельгия), и с тех пор живой ее никто не видел.

Перед тем, как пойти в сад, Марсель посадил жену перед телевизором и приготовил обед, полагая, что она будет смотреть свою любимую программу, но женщина куда-то исчезла.

Полетт пропала без вести в 2020 году Фото: Google Street View

Мужчина отчаянно искал ее за пределами дома, даже стучал в дверь соседей, однако все напрасно. Позже полиция начала поисково-спасательную миссию, используя вертолет, но и это не помогло.

Случайная разгадка

Со временем Марсель смирился с тем, что, скорее всего, никогда не узнает, какая судьба постигла его жену. Разгадку удалось найти благодаря автомобилю с Google Streetview. Как случайно выяснилось, именно в тот момент он проезжал мимо дома Ландрие.

На изображении можно увидеть пенсионерку, которая идет через дорогу от своего дома, а Марсель стоит на заднем плане, развешивая белье. Используя эту зацепку, полицейские смогли проследить путь, по которому двигалась Полетт. Там был холм со спуском к густым зарослям ежевичного куста, где и обнаружили тело без вести пропавшей. Вероятно, она оказалась в ловушке и погибла.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что охранник больницы застал "призрака" в инвалидном кресле в пустом коридоре. Мужчина утверждает, что стал свидетелем паранормального явления.

Также стало известно, что пассажиры самолета случайно зафиксировали свои последние минуты жизни. На одном из снимков, который считается последним и сделан в момент падения, видно, как топливо начало брызгать на иллюминатор.