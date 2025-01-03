На вуличному фото помітили жінку, яка безслідно зникла 4 роки тому: що з нею сталося

2 листопада 2020 року чоловік відвернувся від своєї дружини лише на кілька хвилин, коли розвішував білизну поблизу будинку в Анденнах (Бельгія), й відтоді її ніхто не бачив.

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Моторошне зображення з Google Maps допомогло пролити світло на долю 83-річної Полетт Ландріє, яка зникла за загадкових обставин 4 роки тому. Про це пише видання The Sun.

Марсель Тарет, чоловік Полетт, був єдиним опікуном жінки, яка страждала на хворобу Альцгеймера, тому не міг працювати. Він мав контролювати, щоб дружина вчасно поїла та прийняла ліки. Іноді пенсіонерка кудись втікала, не попередивши Марселя, і йому доводилося шукати її та приводити додому.

Зникла безвісти

2 листопада 2020 року чоловік відвернувся від Полетт лише на кілька хвилин, коли розвішував білизну поблизу їхнього будинку в Анденнах (Бельгія), й відтоді живою її ніхто не бачив.

Перед тим, як піти в сад, Марсель посадив дружину перед телевізором і приготував обід, вважаючи, що вона дивитиметься свою улюблену програму, але жінка кудись зникла.

Полетт зникла безвісти у 2020 році Фото: Google Street View

Чоловік відчайдушно шукав її за межами будинку, навіть стукав у двері сусідів, однак все марно. Згодом поліція розпочала пошуково-рятувальну місію, використовуючи гелікоптер, але й це не допомогло.

Випадкова розгадка

З часом Марсель змирився з тим, що, швидше за все, ніколи не дізнається, яка доля спіткала його дружину. Розгадку вдалось знайти завдяки автомобілю з Google Streetview. Як випадково з’ясувалось, саме у той момент він проїжджав повз будинок Ландріє.

На зображені можна побачити пенсіонерку, яка йде через дорогу від свого будинку, а Марсель стоїть на задньому плані, розвішуючи білизну. Використовуючи цю зачіпку, поліціянти змогли простежити шлях, яким рухалась Полетт. Там був пагорб зі спуском до густих заростей ожинового куща, де й виявили тіло безвісти зниклої. Ймовірно, вона опинилася у пастці й загинула.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що охоронець лікарні застав "привида" в інвалідному кріслі в порожньому коридорі. Чоловік стверджує, що став свідком паранормального явища.

Також стало відомо, що пасажири літака випадково зафіксували свої останні хвилини життя. На одному зі знімків, який вважається останнім і зроблений у момент падіння, видно, як паливо почало бризкати на ілюмінатор.