Згадала молодість: 103-річна жінка "замовила" чоловіка в будинок для людей похилого віку (фото)

Маргарет Бут, відома як "Пеггі", влаштувала незабутнє святкування свого 103-го дня народження в будинку для людей похилого віку "Шервуд Корт" у Престоні. Головною родзинкою вечора стала поява голого офіціанта, який виконував усі бажання іменинниці та її подруг.

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Про це пише видання Lancashire Post.

Мешканка будинку для людей похилого віку поблизу Манчестера, Велика Британія, вирішила відзначити свято у незвичайний спосіб. "103 роки виповнюється лише раз", — сказала Маргарет, виправдовуючи свій сміливий вибір розваг.

Особливе бажання іменинниці

Адміністрація закладу, де мешкає понад 60 людей похилого віку, відома своїм креативним підходом до організації свят. Цього разу Маргарет вирішила здійснити свою мрію. "Вона завжди хотіла, щоб її обслуговував голий офіціант", — пояснили організатори в соцмережах.

Подруги влаштували незабутній вечір Фото: BarchesterSherwoodCourt

Спочатку планувалося відвести іменинницю до спеціального клубу, але через об’єктивні обставини вирішили запросити артиста додому.

До святкування долучилися найближчі подруги Маргарет, які, як і вона сама, пересуваються в інвалідних візках. Іменинниця спеціально підготувалася до особливого вечора: зробила макіяж, одягла блискучий топ і золоте намисто.

Поява офіціанта без сорочки

Офіціант на Аарон з'явився у бейсболці, краватці-метелику та фартусі. Він приніс букет квітів для іменинниці, а також подарував жінкам шампанське, торт і полуницю.

"Він змусив мене почервоніти, але я насолоджувалася кожною хвилиною", — поділилася враженнями Маргарет, яка ще й насмілилась доторкнутися до м'язистого торса молодого чоловіка.

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