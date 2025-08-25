Оштрафують на 150 тис. грн: де туристів можуть покарати за "неправильний" зовнішній вигляд

Перед відпусткою туристам варто ретельно перевіряти не тільки валізу, а й місцеві правила, адже незнання законів може обернутися великими штрафами.

У Греції відпочивальників можуть оштрафувати за збирання каміння на пляжі, а в Іспанії та Португалії заборонено ходити топлес за межами пляжів. Але і це не "найдорожчі" порушення. Про це повідомляє видання Express.

У країнах Карибського басейну, таких як Антигуа і Барбуда, Барбадос, Сент-Кітс і Сент-Люсія, під сувору заборону підпадає камуфляжний одяг. Футболки, штани і шорти з камуфляжним принтом тут дозволені тільки для військовослужбовців. Порушникам загрожує штраф до 10 000 східнокарибських доларів, що становить приблизно 150 тисяч гривень. На Барбадосі за таке порушення можна отримати не тільки великий штраф, а й позбавлення волі на рік.

Експерт із подорожей Джеймі Фрейзер попереджає: правило стосується не тільки дорослих, а й дітей. Тому перед поїздкою важливо переконатися, що у валізі немає забороненого одягу.

"Уникнення штрафу будь-якими шляхами може призвести до ще більших проблем. Завжди вимагайте письмове підтвердження порушення із зазначенням органу, який його виписав, чи то поліція, чи то місцева рада", — радить Фрейзер.

Туристи мають пам'ятати: дотримання місцевих правил — запорука спокійного і безпечного відпочинку, а незнання законів може зіпсувати навіть найбільш довгоочікувану відпустку.

