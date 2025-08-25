Оштрафуют на 150 тыс. грн: где туристов могут наказать за "неправильный" внешний вид

Перед отпуском туристам стоит тщательно проверять не только чемодан, но и местные правила, ведь незнание законов может обернуться крупными штрафами.

В Греции отдыхающих могут оштрафовать за сбор камней на пляже, а в Испании и Португалии запрещено ходить топлес за пределами пляжей. Но и это не самые "дорогие" нарушения. Об этом сообщает издание Express.

В странах Карибского бассейна, таких как Антигуа и Барбуда, Барбадос, Сент-Китс и Сент-Люсия, под строгий запрет подпадает камуфляжная одежда. Футболки, штаны и шорты с камуфляжным принтом здесь разрешены только для военнослужащих. Нарушителям грозит штраф до 10 000 восточнокарибских долларов, что составляет примерно 150 тысяч гривен. На Барбадосе за такое нарушение можно получить не только крупный штраф, но и лишение свободы на год.

Эксперт по путешествиям Джейми Фрейзер предупреждает: правило касается не только взрослых, но и детей. Поэтому перед поездкой важно убедиться, что в чемодане нет запрещенной одежды.

"Избегание штрафа любыми путями может привести к еще большим проблемам. Всегда требуйте письменное подтверждение нарушения с указанием органа, который его выписал, будь то полиция или местный совет", — советует Фрейзер.

Туристы должны помнить: соблюдение местных правил – залог спокойного и безопасного отдыха, а незнание законов может испортить даже самый долгожданный отпуск.

