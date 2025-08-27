Маленькі каюти і немає ковдр: працівниця круїзного лайнера розповіла про життя "під палубою" (відео)
Кесс Стефані працює на круїзних лайнерах і подорожує світом, розповідаючи про свій досвід. І вона чесно зізнається, що навіть на найрозкішніших кораблях персонал живе в крихітних каютах і спить на двоповерхових ліжках.
Кесс Стефані розповіла, що на борту круїзних лайнерів не все так "блискуче і розкішно", як може здатися, хоча, як працівник таких кораблів, вона отримала можливість подорожувати світом і вже відвідала понад сімдесят країн. Про свій досвід вона розповідає у своєму блозі на TikTok та Youtube.
Кесс розповіла, що їй пощастило отримати місце в "синій" каюті для персоналу, де вона живе з сусідкою, оскільки є ще "червона" каюта, де б їй довелося жити з трьома сусідами і спільною ванною кімнатою.
Одне з її відео, що зібрало 1,9 мільйона переглядів, починається з розповіді Кесс про незручності.
"Робота на круїзному лайнері — це не просто гламур і блиск. Так, гроші тут чудові. У фінансовому плані це одне задоволення. Але доводиться багатьом жертвувати", — каже Кесс.
Вона показала свою маленьку каюту, де помістилося двоярусне ліжко, письмовий стіл і шафи. Але для валіз місця не знайшлося, вони просто стоять у кутку, а речі висять по всій кімнаті.
"Каюта така маленька, що мені довелося скласти тут валізи, тому що я взяла з собою дуже багато речей, мені тут потрібно жити шість місяців", — дівчина розповіла, що їй дісталася верхня полиця і вона все ще чекає на чисту постільну білизну. До того ж у неї кудись поділася одна фіранка, тож навіть не вийде повністю відгородитися від сусідки.
"У мене немає ковдри, тільки простирадло, тому я мерзну ночами. Як наволочки я використовую футболки, бо щоразу, коли я йду в білизняну, мені кажуть: "Приходь о третій, у нас поки що немає ковдр, приходь о третій, ми дамо тобі наволочки, у нас зараз більше немає", — розповіла Кесс. Однак, якщо ви менеджер, капітан, інженер або хтось у цьому роді, хтось важливий, можливо, вокаліст, або танцюрист, то вони можуть отримати окрему каюту.
Але вона зізналася, що швидко звикає до незручностей, просто хотіла показати "справжню сторону роботи в команді". Бо для багатьох це може стати сюрпризом.
"Поставте собі запитання, перш ніж подавати заявку на роботу на круїзному лайнері: чи справді ви з цим впораєтеся? Чи готові ви з цим впоратися? Чи готові ви піти на жертви заради фінансового успіху? Якщо ви готові йти на жертви, не впадаючи в негатив і не скаржачись, тоді дерзайте", — каже вона.
Вона розповіла, що зарплата хороша, але працівникам круїзних компаній доводиться працювати без вихідних.
"Це здорово у фінансовому плані. Ти працюєш багато годин, щодня. У тебе немає вихідних, і це ті жертви, на які ми йдемо. Ти далеко від сім'ї та друзів. Це важко", — розповіла Кесс.
Вона також розповіла про деякі дивацтва: так, на багатьох круїзних лайнерах немає 13-ї палуби, а на італійських кораблях зазвичай немає 17-ї через місцеві забобони. Харчується персонал окремо, але на деяких круїзах їм дозволяють відвідати кафетерій для пасажирів, але тільки під час сніданку. Також Кесс підтвердила, що на лайнерах є морг і в'язниця. І повідомила кумедний факт, що якір круїзного лайнера важить, як чотири слони.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найбільш закритий круїзний лайнер The World. Це ексклюзивне приватне житлове судно і справжнє місто для багатіїв, яке здійснює навколосвітнє плавання Світовим океаном.
Також відомо про суперексклюзивні курорти, куди неможливо потрапити простому смертному. І навіть не кожна знаменитість із мільйонними статками може отримати туди запрошення.