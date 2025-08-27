Маленькі каюти і немає ковдр: працівниця круїзного лайнера розповіла про життя "під палубою" (відео)

Кесс Стефані працює на круїзних лайнерах і подорожує світом, розповідаючи про свій досвід. І вона чесно зізнається, що навіть на найрозкішніших кораблях персонал живе в крихітних каютах і спить на двоповерхових ліжках.

Related video

Кесс Стефані розповіла, що на борту круїзних лайнерів не все так "блискуче і розкішно", як може здатися, хоча, як працівник таких кораблів, вона отримала можливість подорожувати світом і вже відвідала понад сімдесят країн. Про свій досвід вона розповідає у своєму блозі на TikTok та Youtube.

Кесс Стефані відверто розповідає про життя персоналу на круїзних лайнерах

Кесс розповіла, що їй пощастило отримати місце в "синій" каюті для персоналу, де вона живе з сусідкою, оскільки є ще "червона" каюта, де б їй довелося жити з трьома сусідами і спільною ванною кімнатою.

Одне з її відео, що зібрало 1,9 мільйона переглядів, починається з розповіді Кесс про незручності.

"Робота на круїзному лайнері — це не просто гламур і блиск. Так, гроші тут чудові. У фінансовому плані це одне задоволення. Але доводиться багатьом жертвувати", — каже Кесс.

Вона показала свою маленьку каюту, де помістилося двоярусне ліжко, письмовий стіл і шафи. Але для валіз місця не знайшлося, вони просто стоять у кутку, а речі висять по всій кімнаті.

"Каюта така маленька, що мені довелося скласти тут валізи, тому що я взяла з собою дуже багато речей, мені тут потрібно жити шість місяців", — дівчина розповіла, що їй дісталася верхня полиця і вона все ще чекає на чисту постільну білизну. До того ж у неї кудись поділася одна фіранка, тож навіть не вийде повністю відгородитися від сусідки.

"У мене немає ковдри, тільки простирадло, тому я мерзну ночами. Як наволочки я використовую футболки, бо щоразу, коли я йду в білизняну, мені кажуть: "Приходь о третій, у нас поки що немає ковдр, приходь о третій, ми дамо тобі наволочки, у нас зараз більше немає", — розповіла Кесс. Однак, якщо ви менеджер, капітан, інженер або хтось у цьому роді, хтось важливий, можливо, вокаліст, або танцюрист, то вони можуть отримати окрему каюту.

Кесс показала свою маленьку каюту

Але вона зізналася, що швидко звикає до незручностей, просто хотіла показати "справжню сторону роботи в команді". Бо для багатьох це може стати сюрпризом.

"Поставте собі запитання, перш ніж подавати заявку на роботу на круїзному лайнері: чи справді ви з цим впораєтеся? Чи готові ви з цим впоратися? Чи готові ви піти на жертви заради фінансового успіху? Якщо ви готові йти на жертви, не впадаючи в негатив і не скаржачись, тоді дерзайте", — каже вона.

На лайнерах проводять інспекції персоналу

Вона розповіла, що зарплата хороша, але працівникам круїзних компаній доводиться працювати без вихідних.

"Це здорово у фінансовому плані. Ти працюєш багато годин, щодня. У тебе немає вихідних, і це ті жертви, на які ми йдемо. Ти далеко від сім'ї та друзів. Це важко", — розповіла Кесс.

Вона також розповіла про деякі дивацтва: так, на багатьох круїзних лайнерах немає 13-ї палуби, а на італійських кораблях зазвичай немає 17-ї через місцеві забобони. Харчується персонал окремо, але на деяких круїзах їм дозволяють відвідати кафетерій для пасажирів, але тільки під час сніданку. Також Кесс підтвердила, що на лайнерах є морг і в'язниця. І повідомила кумедний факт, що якір круїзного лайнера важить, як чотири слони.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найбільш закритий круїзний лайнер The World. Це ексклюзивне приватне житлове судно і справжнє місто для багатіїв, яке здійснює навколосвітнє плавання Світовим океаном.

Також відомо про суперексклюзивні курорти, куди неможливо потрапити простому смертному. І навіть не кожна знаменитість із мільйонними статками може отримати туди запрошення.