Маленькие каюты и нет одеял: работница круизного лайнера рассказала о жизни "под палубой" (видео)

Кэсс Стефани работает на круизных лайнерах и путешествует по миру, рассказывая о своем опыте. И она честно признается, что даже на самых роскошных кораблях персонал живет в крохотных каютах и спит на двухэтажных койках.

Кэсс Стефани рассказала, что на борту круизных лайнеров не все так "блестяще и роскошно", как может показаться, хотя, как работник таких кораблей, она получила возможность путешествовать по миру и уже посетила более семидесяти стран. О своем опыте она рассказывает в своем блоге на TikTok и Youtube.

Кэсс Стефани откровенно рассказывает о жизни персонала на круизных лайнерах

Кэсс рассказала, что ей повезло получить место в "синей" каюте для персонала, где она живет с соседкой, так как есть еще "красная" каюта, где бы ей пришлось жить с тремя соседями и общей ванной комнатой.

Одно из ее видео, собравшее 1,9 миллиона просмотров, начинается с рассказа Кэсс о неудобствах.

"Работа на круизном лайнере — это не просто гламур и блеск. Да, деньги здесь отличные. В финансовом плане это одно удовольствие. Но приходится многим жертвовать", — говорит Кэсс.

Она показала свою маленькую каюту, где поместилась двухъярусная кровать, письменный стол и шкафы. Но для чемоданов места не нашлось, они просто стоят в углу, а вещи висят по всей комнате.

"Каюта такая маленькая, что мне пришлось сложить здесь чемоданы, потому что я взяла с собой очень много вещей, мне здесь нужно жить шесть месяцев", — девушка рассказала, что ей досталась верхняя полка и она все еще ждет чистое постельное белье. К тому же у нее куда-то делась одна занавеска, так что даже не получится полностью отгородиться от соседки.

"У меня нет одеяла, только простыня, поэтому я мерзну по ночам. В качестве наволочек я использую футболки, потому что каждый раз, когда я иду в бельевую, мне говорят: "Приходи в три, у нас пока нет одеял, приходи в три, мы дадим тебе наволочки, у нас сейчас больше нет", — рассказала Кэсс. Однако, если вы менеджер, капитан, инженер или кто-то в этом роде, кто-то важный, возможно, вокалист, или танцор, то они могут получить отдельную каюту.

Кэсс показала свою маленькую каюту

Но она призналась, что быстро привыкает к неудобствам, просто хотела показать "настоящую сторону работы в команде". Так как для многих это может стать сюрпризом.

"Задайте себе вопрос, прежде чем подавать заявку на работу на круизном лайнере: действительно ли вы с этим справитесь? Готовы ли вы с этим справиться? Готовы ли вы пойти на жертвы ради финансового успеха? Если вы готовы идти на жертвы, не впадая в негатив и не жалуясь, тогда дерзайте", — говорит она.

На лайнерах проводят инспекции персонала

Она рассказала, что зарплата хорошая, но работникам круизных компаний приходится работать без выходных.

"Это здорово в финансовом плане. Ты работаешь много часов, каждый день. У тебя нет выходных, и это те жертвы, на которые мы идем. Ты вдали от семьи и друзей. Это тяжело", — рассказала Кэсс.

Она также рассказала о некоторых странностях: так, на многих круизных лайнерах нет 13-й палубы, а на итальянских кораблях обычно нет 17-й из-за местных суеверий. Питается персонал отдельно, но на некоторых круизах им разрешают посетить кафетерий для пассажиров, но только во время завтрака. Также Кэсс подтвердила, что на лайнерах есть морг и тюрьма. И сообщила забавный факт, что якорь круизного лайнера весит, как четыре слона.

