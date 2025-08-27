Пара купила ззовні чудовий будинок за мільйони: кожна кімната мала сюрприз (фото)

Одна британська пара придбала на аукціоні будинок у вікторіанському стилі за 202 тисячі фунтів (11,2 млн грн). Згодом оголошення з проданим помешканням побачили фахівці з нерухомості та були шоковані побаченим.

Виявилося, що попри всю привабливість ціни та близькість до центру міста Вустер, ця житлова площа не має ремонту, а туалет був встановлений прямо у вітальні, повідомляє The Sun.

Журналісти пишуть, що цей двоквартирний вікторіанський дім, розташований у престижному районі Барборн. Тут є просторий передпокій, вітальня, їдальня для прийому гостей, кухня з підсобкою та навіть трикамерний підвал — усе це виглядає доволі непогано.

Помешкання має жахливий інтер'єр і меблі Фото: The Sun Спальні та кухні потребують ремонту Фото: The Sun

Однак світлини з сайту продажу показали унітаз та умивальник, буквально "вмонтовані" в кутку головної вітальні — в одному метрі від каміна. Хтось у мережі припустив, що цю зону облаштували для людини, якій важко підніматися сходами.

Інші ж вважають, що раніше там була стіна, яку згодом знесли. Що ж було насправді — залишається невідомим.

Втім будинок загалом перебуває в занедбаному стані: шпалери вкриті плямами цвілі, строкаті килими потребують заміни, більшість меблів і фурнітури поржавіла й давно віджила своє. Половина стін залишаються напівпофарбованими, а підлога виглядає як суцільні голі дошки.

Підвал будинку перебуває в жахливому стані Фото: The Sun Кухня також потребує ремонту Фото: The Sun

Але простору тут чимало: три спальні, величезний підвал і велика кухня. Тож не дивно, що покупці побачили потенціал — після ремонту цей дім може повернутися на ринок уже за значно вищою ціною.

"Жодних перегородок для приватності немає, тож будь-які "туалетні справи" відбуватимуться на очах у гостей", — підсумовують журналісти.

