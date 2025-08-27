Пара купила снаружи великолепный дом за миллионы: каждая комната имела сюрприз (фото)

Одна британская пара приобрела на аукционе дом в викторианском стиле за 202 тысячи фунтов (11,2 млн грн). Впоследствии объявление с проданным помещением увидели специалисты по недвижимости и были шокированы увиденным.

Оказалось, что несмотря на всю привлекательность цены и близость к центру города Вустер, эта жилая площадь не имеет ремонта, а туалет был установлен прямо в гостиной, сообщает The Sun.

Журналисты пишут, что этот двухквартирный викторианский дом, расположенный в престижном районе Барборн. Здесь есть просторная прихожая, гостиная, столовая для приема гостей, кухня с подсобкой и даже трехкамерный подвал — все это выглядит довольно неплохо.

Помещение имеет ужасный интерьер и мебель Фото: The Sun Спальни и кухни нуждаются в ремонте Фото: The Sun

Однако фотографии с сайта продажи показали унитаз и умывальник, буквально "вмонтированные" в углу главной гостиной — в одном метре от камина. Кто-то в сети предположил, что эту зону обустроили для человека, которому трудно подниматься по лестнице.

Другие же считают, что раньше там была стена, которую впоследствии снесли. Что же было на самом деле — остается неизвестным.

Впрочем, дом в целом находится в запущенном состоянии: обои покрыты пятнами плесени, пестрые ковры требуют замены, большинство мебели и фурнитуры поржавела и давно отжила свое. Половина стен остаются полуокрашенными, а пол выглядит как сплошные голые доски.

Подвал дома находится в ужасном состоянии Фото: The Sun Кухня также нуждается в ремонте Фото: The Sun

Но пространства здесь немало: три спальни, огромный подвал и большая кухня. Не удивительно, что покупатели увидели потенциал — после ремонта этот дом может вернуться на рынок уже по значительно более высокой цене.

"Никаких перегородок для приватности нет, поэтому любые "туалетные дела" будут происходить на глазах у гостей", — заключают журналисты.

