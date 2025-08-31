Таємниця печери Петралона: археологи наблизилися до розгадки дивного черепа (фото)

Учені знову повернулися до однієї з найзагадковіших археологічних знахідок XX століття — дивного черепа, виявленого в стіні печери Петралона на півночі Греції ще 1960 року.

Відтоді він не перестає ставити дослідників у глухий кут: знахідка не належить ні сучасній людині, ні неандертальцю. Про це повідомляє Unilad.

Нове дослідження дало свіжий погляд на таємницю стародавньої скам'янілості. Раніше вік черепа оцінювали в широкому діапазоні від 170 до 700 тисяч років. Тепер же вчені звузили цей проміжок і вважають, що знахідці не менше 277 тисяч років.

Археологи наблизилися до розгадки дивного черепа

Водночас фахівці дійшли висновку, що череп, найімовірніше, належить представнику виду Homo heidelbergensis — предка неандертальців, який заселив Європу приблизно півмільйона років тому після міграції з Африки.

Палеоантрополог Кріс Стрінгер із Лондонського музею природничої історії зазначив, що нові дані підтверджують співіснування цих стародавніх людей із ранніми неандертальцями в Європі під час середнього плейстоцену. За його словами, череп, найімовірніше, належав молодому чоловікові — про це свідчить стан зубів.

Хоча однозначної відповіді на загадку Петралонської знахідки поки що немає, дослідники сподіваються, що подальші дослідження допоможуть остаточно встановити її місце в еволюційному дереві людства.

