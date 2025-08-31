Тайна пещеры Петралона: археологи приблизились к разгадке странного черепа (фото)

Ученые снова вернулись к одной из самых загадочных археологических находок XX века — странному черепу, обнаруженному в стене пещеры Петралона на севере Греции еще в 1960 году.

С тех пор он не перестает ставить исследователей в тупик: находка не принадлежит ни современному человеку, ни неандертальцу. Об этом сообщает Unilad.

Новое исследование дало свежий взгляд на тайну древней окаменелости. Ранее возраст черепа оценивался в широком диапазоне от 170 до 700 тысяч лет. Теперь же ученые сузили этот промежуток и считают, что находке не менее 277 тысяч лет.

Археологи приблизились к разгадке странного черепа

При этом специалисты пришли к выводу, что череп, скорее всего, принадлежит представителю вида Homo heidelbergensis — предка неандертальцев, который заселил Европу примерно полмиллиона лет назад после миграции из Африки.

Палеоантрополог Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории отметил, что новые данные подтверждают сосуществование этих древних людей с ранними неандертальцами в Европе во время среднего плейстоцена. По его словам, череп, вероятнее всего, принадлежал молодому мужчине — об этом свидетельствует состояние зубов.

Хотя однозначного ответа на загадку Петралонской находки пока нет, исследователи надеются, что дальнейшие исследования помогут окончательно установить ее место в эволюционном древе человечества.

