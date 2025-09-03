Біля Венеції знаходиться острів із жахливою історією: туди звозили хворих на чуму (фото)

Недалеко від Венеції розташований острів Повелья, відомий як "Острів привидів". Туристам категорично заборонено відвідувати його, історія цього місця справді лякає.

Повелья розташоване поруч з одним із найпопулярніших місць відпочинку у світі та складається з трьох частин. На острові збереглися моторошні і занедбані в'язниця з лікарнею. Про це пише таблоїд Daily Mirror.

Покинуті будівлі Повельї — головна причина, через яку відпочивальникам забороняють відвідувати острів. Чутки про наявність у них привидів напевно відлякають більшість охочих.

Острів використовували як місце примусового карантину під час епідемії чуми. Будь-хто, у кого проявлялися можливі симптоми хвороби, відправляли туди на ув'язнення. Багато з них так і не вибралися звідти.

Історія острова сягає 421 року нашої ери, коли римляни побудували на ньому військову базу. Через століття місцеві жителі покинули домівки через війну Кьоджі, кульмінацію багаторічного протистояння Венеціанської та Генуезької республік за панування в Середземномор'ї.

У 1776 році острів почали використовувати як карантинну базу, куди відправляли людей із симптомами чуми, не питаючи їхнього бажання.

Відомо, що на території острова площею трохи більше ніж 7 гектарів у братських могилах поховали 160 000 осіб, що посилює моторошну репутацію місця.

"Сьогодні до 50% ґрунту острова складається з попелу і розкладених тіл загиблих", — пишуть автори матеріалу.

Після приблизно 100 років використання острова як карантинної зони на ньому побудували психіатричну лікарню, залишки якої можна побачити й сьогодні.

Двоє міських дослідників із Великої Британії порушили заборону і вирушили на острів у 2020 році. Вони виразно відчули, що там панує моторошна атмосфера.

"Історія острова настільки темна... Тут відчувається жах у кожному метрі. Його перетворили на психлікарню, людей замкнули там якомога далі від сторонніх очей і проводили над ними жахливі експерименти", — сказав блогер Метт Надін.

Нагадаємо, влада Венеції хотіла побудувати на острові Повелья парк відпочинку. Місцеві жителі тепер переживають, що острів потрапить до рук забудовників.

