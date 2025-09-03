Возле Венеции находится остров с ужасающей историей: туда свозили больных чумой (фото)

Недалеко от Венеции находится остров Повелья, известный как "Остров призраков". Туристам категорически запрещено посещать его, история этого места действительно пугающая.

Повелья находится рядом с одним из самых популярных мест отдыха в мире и состоит из трех частей. На острове сохранилась жуткая заброшенная тюрьма и больница. Об этом пишет таблоид Daily Mirror.

Заброшенные здания Повельи — главная причина, по которой отдыхающим запрещают посещать остров. Слухи о наличии в них привидений наверняка отпугнут большинство желающих.

Остров использовали как место принудительного карантина во время эпидемии чумы. Любой, у кого проявлялись возможные симптомы болезни, отправляли туда в заключение. Многие из них так и не выбрались оттуда.

История острова восходит к 421 году нашей эры, когда римляне построили на нем военную базу. Спустя столетия местные жители покинули дома из-за войны Кьоджи, кульминации многолетнего противостояния Венецианской и Генуэзской республик за господство в Средиземноморье.

В 1776 году остров начали использовать как карантинную базу, куда отправляли людей с симптомами чумы, не спрашивая их желания.

Известно, что на территории острова площадью чуть более 7 гектар в братских могилах похоронили 160 000 человек, что усиливает жуткую репутацию места.

"Сегодня до 50% почвы острова состоит из пепла и разложившихся тел погибших", — пишут авторы материала.

После примерно 100 лет использования острова как карантинной зоны на нем построили психиатрическую больницу, остатки которой можно увидеть и сегодня.

Двое городских исследователей из Великобритании нарушили запрет и отправились на остров в 2020 году. Они определенно почувствовали, что там царит жуткая атмосфера.

"История острова настолько темна… Тут чувствуется ужас в каждом метре. Его превратили в психбольницу, людей заперли там подальше от посторонних глаз и проводили над ними ужасные эксперименты", — сказал блогер Мэтт Надин.

Напомним, власти Венеции хотели построить на острове Повелья парк отдыха. Местные жители теперь переживают, что остров попадет в руки застройщиков.

Напомним, власти Венеции хотели построить на острове Повелья парк отдыха. Местные жители теперь переживают, что остров попадет в руки застройщиков.