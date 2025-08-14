"Остров смерти" в Италии планируют превратить в парк отдыха для местных (фото)

Остров Повелья вблизи Венеции десятками лет славился местами с паранормальной активностью и ужасной историей. Но власти города решили изменить отношение к этому давно заброшенному клочку суши — сейчас здесь планируют создать парк для отдыха.

В то же время доступ к этой локации будут иметь только жители города, а туристам вход будет запрещен, сообщает издание Islaguru.

Журналисты пишут, что с 1 августа группа жителей Венеции получит остров в долгосрочную аренду на 99 лет, обещая превратить его в общественный городской парк. Эта инициатива является продолжением действий муниципальной и столичной власти, когда с 2014 года остров находился под управлением государственного агентства по вопросам недвижимости.

Поэтому ряд застройщиков добился выставления территории на публичный аукцион, ища способы продать неиспользуемые государственные активы. Территория острова площадью почти восемь гектаров легко мог стать роскошным отелем или частным курортом.

В то же время сами венецианцы переживают, что остров может оказаться в руках застройщиков, которые ограничат доступ для местных.

Остров Повелья закрыт для посещения с 1981 года Фото: Public Domain

Местная активистка Патриция Вианелло основала общественную инициативу Poveglia per Tutti ("Повелья для всех") пытается воплотить проект публичного доступа к острову.

Она и 4500 членов организации выступают за то, что не только сохранили уникальную часть культурного наследия города, но и получили маленькую победу в большей борьбе против чрезмерного туризма.

"Это было не просто возмущение — это было травматично. Будто Рим решил продать Фонтан Треви", — говорит госпожа Вианелло.

Журналисты пишут, что сейчас Венеция страдает от значительного наплыва туристов. При населении около 50 тыс. местных, количество туристов ежегодно переваливает за показатель в невероятные 30 млн посетителей, а потому сохранение аутентичности Повельи для них имеет историческое и культурное значение.

