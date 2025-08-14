"Острів смерті" в Італії планують перетворити на парк відпочинку для місцевих (фото)

Острів Повелья поблизу Венеції десятками років мав славу місцями з паранормальною активністю та жахливою історією. Та влада міста вирішила змінити ставлення до цього давно покинутого клаптика суші — наразі тут планують створити парк для відпочинку.

Водночас доступ до цієї локації матимуть лише мешканці міста, а туристам вхід буде заборонено, повідомляє видання Islaguru.

Журналісти пишуть, що з 1 серпня група мешканців Венеції отримає острів у довгострокову оренду на 99 років, обіцяючи перетворити його на громадський міський парк. Ця ініціатива є продовженням дій муніципальної та столичної влади, коли з 2014 року острів перебував під управлінням державної агенції з питань нерухомості.

Тому низка забудовників домоглася виставлення території на публічний аукціон, шукаючи способи продати невикористовувані державні активи. Територія острова площею майже вісім гектарів легко міг стати розкішним готелем або приватним курортом.

Водночас самі венеційці переймаються, що острів може опинитися в руках забудовників, які обмежать доступ для місцевих.

Острів Повелья закритий для відвідин з 1981 року Фото: Public Domain

Місцева активістка Патріція Віанелло заснувала громадську ініціативу Poveglia per Tutti ("Повелья для всіх") намагається втілити проєкт публічного доступу до острова.

Вона та 4500 членів організації виступають за те, що не лише зберегли унікальну частину культурної спадщини міста, а й здобули маленьку перемогу у більшій боротьбі проти надмірного туризму.

"Це було не просто обурення — це було травматично. Ніби Рим вирішив продати Фонтан Треві", — каже пані Віанелло.

Журналісти пишуть, що наразі Венеція потерпає від значного напливу туристів. При населенні близько 50 тис. місцевих, кількість туристів щорічно перевалює за показник у неймовірні 30 млн відвідувачів, а тому збереження автентичності Повельї для них має історичне та культурне значення.

Раніше Фокус розповідав про історію острова Повелья. Його історія — одна з найтемніших і найтрагічніших у всій країні: тут була карантинна зона для жертв чуми, а згодом — жорстокий заклад для душевнохворих.

