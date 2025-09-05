Чому ілюмінатори в літаках і кораблях роблять круглими: у соцмережах дали пояснення

Раніше ілюмінатори були квадратними, як вікна в будинках. Але виявилося, що це робить літаки і кораблі тендітними, оскільки при навантаженні вони просто ламалися навпіл.

На кораблях і літаках вікна роблять круглими, тоді як у будинках і автомобілях вони квадратні і нарешті у соцмережах пояснили, чому форма вікон так відрізняється. Ролик з'явився на TikTok у профілі з назвою "learning.with.lyrics".

Міркування сягають часів Другої світової війни, коли повідомлялося про те, що вантажні судна класу "Ліберті" розламувалися навпіл.

Виявилося, що квадратні вікна не підходять для літаків і кораблів Фото: Скриншот

"Уявіть, що ви перебуваєте на величезному сталевому кораблі під час Другої світової війни, і раптом він тріснув і розламався на дві частини", — йдеться в ролику.

За даними Морського музею Великої Британії, приблизно 19 кораблів класу "Ліберті" розкололися, і внаслідок інцидентів загинуло безліч людей.

Однак learning.with.lyrics пояснив, що причина криється у квадратних люках.

"Уявіть собі силу, що проходить через сталь, немов воду в річці. Гострий кут у 90 градусів створює турбулентність, концентруючи всю напругу в одній маленькій точці", — йдеться у відеоролику. Автор пояснив, що це "ідеальне місце" для виникнення катастрофічної тріщини, але ситуація ускладнилася через неякісну сталь, яка стала крихкою в крижаних водах Атлантики.

У сталевих кораблях, що розкололися, виявилося занадто багато сірки і фосфору, що спричинило труднощі під час їх зварювання.

Схожа структурна проблема проявилася і в літаках.

Протягом 12 місяців зазнали аварії три літаки De Havilland Comet: у травні 1953 року, січні 1954 року і квітні 1954 року.

Виявилося, що квадратні вікна не підходять для літаків і кораблів Фото: Скриншот

У відеоролику пояснюється: "Перший у світі комерційний реактивний лайнер De Havilland Comet почав розпадатися в польоті. Причина була та сама: крихітні тріщини, що з'являються на гострих кутах квадратних ілюмінаторів при кожній зміні тиску під час польоту".

Експерт у галузі інжинірингу Вейн Молтрі дав таке ж пояснення.

"Подальше розслідування катастрофи показало, що фюзеляж розірвався через надлишковий тиск у кабіні, який виник через тріщини фюзеляжу, що поширювалися від кута переднього верхнього квадратного вікна", — пояснив Молтрі.

Згодом вікна в літаках стали робити заокругленими, щоб зменшити точки напруги в кутах вікон.

Вейн додав: "Ілюмінатори в літаках круглі з тієї самої причини, з якої заокруглені портали корпусів космічних, морських і підводних кораблів, — щоб зменшити концентрацію напружень під впливом циклів підвищення тиску і можливість розвитку мікроскопічних тріщин і макроскопічних зламів".

