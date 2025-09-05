Чому ілюмінатори в літаках і кораблях роблять круглими: у соцмережах дали пояснення
Раніше ілюмінатори були квадратними, як вікна в будинках. Але виявилося, що це робить літаки і кораблі тендітними, оскільки при навантаженні вони просто ламалися навпіл.
На кораблях і літаках вікна роблять круглими, тоді як у будинках і автомобілях вони квадратні і нарешті у соцмережах пояснили, чому форма вікон так відрізняється. Ролик з'явився на TikTok у профілі з назвою "learning.with.lyrics".
Міркування сягають часів Другої світової війни, коли повідомлялося про те, що вантажні судна класу "Ліберті" розламувалися навпіл.
"Уявіть, що ви перебуваєте на величезному сталевому кораблі під час Другої світової війни, і раптом він тріснув і розламався на дві частини", — йдеться в ролику.
За даними Морського музею Великої Британії, приблизно 19 кораблів класу "Ліберті" розкололися, і внаслідок інцидентів загинуло безліч людей.
Однак learning.with.lyrics пояснив, що причина криється у квадратних люках.
"Уявіть собі силу, що проходить через сталь, немов воду в річці. Гострий кут у 90 градусів створює турбулентність, концентруючи всю напругу в одній маленькій точці", — йдеться у відеоролику. Автор пояснив, що це "ідеальне місце" для виникнення катастрофічної тріщини, але ситуація ускладнилася через неякісну сталь, яка стала крихкою в крижаних водах Атлантики.
У сталевих кораблях, що розкололися, виявилося занадто багато сірки і фосфору, що спричинило труднощі під час їх зварювання.
Схожа структурна проблема проявилася і в літаках.
Протягом 12 місяців зазнали аварії три літаки De Havilland Comet: у травні 1953 року, січні 1954 року і квітні 1954 року.
У відеоролику пояснюється: "Перший у світі комерційний реактивний лайнер De Havilland Comet почав розпадатися в польоті. Причина була та сама: крихітні тріщини, що з'являються на гострих кутах квадратних ілюмінаторів при кожній зміні тиску під час польоту".
Експерт у галузі інжинірингу Вейн Молтрі дав таке ж пояснення.
"Подальше розслідування катастрофи показало, що фюзеляж розірвався через надлишковий тиск у кабіні, який виник через тріщини фюзеляжу, що поширювалися від кута переднього верхнього квадратного вікна", — пояснив Молтрі.
Згодом вікна в літаках стали робити заокругленими, щоб зменшити точки напруги в кутах вікон.
Вейн додав: "Ілюмінатори в літаках круглі з тієї самої причини, з якої заокруглені портали корпусів космічних, морських і підводних кораблів, — щоб зменшити концентрацію напружень під впливом циклів підвищення тиску і можливість розвитку мікроскопічних тріщин і макроскопічних зламів".
