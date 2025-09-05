Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми: в соцсетях дали объяснение

Раньше иллюминаторы были квадратными, как окна в домах. Но оказалось, что это делает самолеты и корабли хрупкими, так как при нагрузке они просто ломались пополам.

На кораблях и самолетах окна делают круглыми, тогда как в домах и автомобилях, они квадратные и наконец в соцсетях объяснили, почему форма окон так отличается. Ролик появился на TikTok в профиле с названием "learning.with.lyrics".

Рассуждения восходят к временам Второй мировой войны, когда сообщалось о том, что грузовые суда класса "Либерти" разламывались пополам.

Оказалось, что квадратные окна не подходят для самолетов и кораблей Фото: Скриншот

"Представьте, что вы находитесь на огромном стальном корабле во время Второй мировой войны, и вдруг он треснул и разломился на две части", — говорится в ролике.

По данным Морского музея Великобритании, около 19 кораблей класса "Либерти" раскололись, и в результате инцидентов погибло множество людей.

Однако learning.with.lyrics объяснил, что причина кроется в квадратных люках.

"Представьте себе силу, проходящую через сталь, словно воду в реке. Острый угол в 90 градусов создает турбулентность, концентрируя все напряжение в одной маленькой точке", — говорится в видеоролике. Автор объяснил, что это "идеальное место" для возникновения катастрофической трещины, но ситуация усугубилась из-за некачественной стали, которая стала хрупкой в ​​ледяных водах Атлантики.

В расколовшихся стальных кораблях оказалось слишком много серы и фосфора, что вызвало трудности при их сварке.

Похожая структурная проблема проявилась и в самолетах.

В течение 12 месяцев потерпели крушение три самолета De Havilland Comet: в мае 1953 года, январе 1954 года и апреле 1954 года.

В видеоролике поясняется: "Первый в мире коммерческий реактивный лайнер De Havilland Comet начал распадаться в полете. Причина была та же самая: крошечные трещины, появляющиеся на острых углах квадратных иллюминаторов при каждом изменении давления во время полета".

Эксперт в области инжиниринга Уэйн Молтри дал такое же объяснение.

"Последующее расследование катастрофы показало, что фюзеляж разорвался из-за избыточного давления в кабине, возникшего из-за трещин фюзеляжа, которые распространялись от угла переднего верхнего квадратного окна", - пояснил Молтри.

Впоследствии окна в самолетах стали делать закругленными, чтобы уменьшить точки напряжения в углах окон.

Уэйн добавил: "Иллюминаторы в самолетах круглые по той же причине, по которой закруглены порталы корпусов космических, морских и подводных кораблей, — чтобы уменьшить концентрацию напряжений под воздействием циклов повышения давления и возможность развития микроскопических трещин и макроскопических изломов".

