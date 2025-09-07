Кішки та молоко: чому цей продукт може бути небезпечним для здоров'я домашніх улюбленців

Вважається, що всі кішки люблять молоко і цей продукт корисний для них, проте насправді не все так однозначно.

Хоча кішкам, як правило, подобається смак молока, воно ніколи не повинно замінювати повноцінний корм, попереджає освітня ініціатива AnimalWised.

Чи потрібне молоко кошенятам?

В ідеалі, новонароджені кошенята повинні харчуватися через матір, і навіть опікуючись осиротілим кошенятком, давати йому коров'яче молоко не рекомендується. Склад коров'ячого молока відрізняється від молока кішки і тварина не буде отримувати поживні речовини, ліпіди і білки, яких вона дійсно потребує. У цьому випадку рекомендується порадитися з ветеринаром і використовувати спеціальні суміші для кошенят, які повністю адаптовані до їхніх потреб.

Якщо кошеня вже відлучене від матері, у такому разі тварині можна запропонувати невелику кількість молока, щоб перевірити, як організм перетравлює цей продукт. І навіть якщо у кошеняти немає проблем зі здоров'ям або травленням, молоко має доповнювати його раціон і не може вважатися основним інгредієнтом.

Чи можуть кішки пити коров'яче молоко?

Більшість котів мають тенденцію до прогресуючої непереносимості лактози, що може призвести до проблем із травленням.

Симптоми непереносимості лактози у котів:

Нудота та блювання

Діарея

Газ

Набряк черевної ділянки

Водночас не виключено, що у кішки насправді алергія на лактозу, яка зачіпає імунну систему.

Алергія на молоко може викликати у кішки такі симптоми:

Свербіж і висип

Утруднене дихання

Кашель

Блювота

Діарея

Зниження артеріального тиску

Якщо у тварини не спостерігається жодного з цих симптомів і, отже, вона здатна правильно перетравлювати лактозу, кількість пропонованого молока все одно завжди потрібно контролювати і пропонувати його як ласощі, а не як основний продукт.

Молоко для кішки

Фахівці рекомендують забезпечити кішку знежиреним або напівжирним молоком, хоча деякі тварини без проблем переносять незбиране молоко. Тому краще спробувати різні варіанти і знайти той, який найкраще підходить у кожному конкретному випадку. Однак краще пригощати кішку безлактозним молоком, яке легше перетравлюється і, отже, запобігає появі будь-яких проблем із травним трактом.

Кількість молока, рекомендована для котів, залежатиме від апетиту вихованця. Однак слід пам'ятати, що надлишок молока в раціоні може призвести до занадто високого відсотка кальцію, що, зі свого боку, може спровокувати розвиток каменів у нирках. Водночас, якщо кішка не страждає на алергію або непереносимість лактози, її можна "підгодовувати" натуральними сиром і йогуртом, які не містять цукру.

Чи можуть кішки пити альтернативне молоко?

Хоча мигдаль не отруйний для кішок, фахівці не пропонують давати кішці мигдальне молоко, оскільки воно може спричинити шлунково-кишкові проблеми. Соєве молоко може спровокувати проблеми зі щитоподібною залозою та печінкою. Крім того, ці обидва продукти містять цукор, різні добавки та консерванти, які не підходять для організму кішки. Тому найбезпечніше дотримуватися води як основного напою для котів.

