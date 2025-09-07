Кошки и молоко: почему этот продукт может быть опасным для здоровья домашних питомцев

Считается, что все кошки любят молоко и этот продукт полезен для них, однако на самом деле не все так однозначно.

Хотя кошкам, как правило, нравиться вкус молока, он никогда не должен заменять полноценный корм, предупреждает образовательная инициатива AnimalWised.

Нужно ли молоко котятам?

В идеале, новорожденные котята должны питаться через мать, и даже имея на попечении осиротевшего котенка, давать ему коровье молоко не рекомендуется. Состав коровьего молока отличается от молока кошки и животное не будет получать питательные вещества, липиды и белки, в которых оно действительно нуждается. В этом случае рекомендуется посоветоваться с ветеринаром и использовать специальные смеси для котят, которые полностью адаптированы к их потребностям.

Если котенок уже отлучен от матери, в таком случае животному можно предложить небольшое количество молока, чтобы проверить, как организм переваривает этот продукт. И даже если у котенка нет проблем со здоровьем или пищеварением, молоко должно дополнять его рацион и не может считаться основным ингредиентом.

Могут ли кошки пить коровье молоко?

Большинство кошек имеют тенденцию к прогрессирующей непереносимость лактозы, что может привести к проблемам с пищеварением.

Симптомы непереносимости лактозы у кошек:

Тошнота и рвота

Диарея

Газ

Отек брюшной области

В то же время не исключено, что у кошки на самом деле аллергия на лактозу, затрагивающая иммунную систему.

Аллергия на молоко может вызвать у кошки следующие симптомы:

Зуд и сыпь

Затрудненное дыхание

Кашель

Рвота

Диарея

Снижение артериального давления

Если у животного не наблюдается ни одного из этих симптомов и, следовательно, оно способно правильно переваривать лактозу, количество предлагаемого молока все равно всегда необходимо контролировать и предлагать его в качестве лакомства, а не основного продукта.

Молоко для кошки

Специалисты рекомендуют обеспечить кошку обезжиренным или полужирным молоком, хотя некоторые животные без проблем переносят цельное молоко. Поэтому лучше попробовать различные варианты и найти тот, который лучше всего подходит в каждом конкретном случае. Однако лучше угощать кошку безлактозным молоком, которое легче переваривается и, следовательно, предотвращает появление каких-либо проблем с пищеварительным трактом.

Количество молока, рекомендуемое для кошек, будет зависеть от аппетита питомца. Однако следует помнить, что избыток молока в рационе может привести к слишком высокому проценту кальция, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие камней в почках. В то же время, если кошка не страдает аллергией или непереносимостью лактозы, ее можно "подкармливать" натуральными сыром и йогуртом, не содержащими сахар.

Могут ли кошки пить альтернативное молоко?

Хотя миндаль не ядовит для кошек, специалисты не предлагают давать кошке миндальное молоко, поскольку оно может вызвать желудочно-кишечные проблемы. Соевое молоко может спровоцировать проблемам с щитовидной железой и печенью. Кроме того, эти оба продукта содержат сахар, различные добавки и консерванты, которые не подходят для организма кошки. Поэтому безопаснее всего придерживаться воды в качестве основного напитка для кошек.

