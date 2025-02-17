Преданные, милые и дружелюбные: топ пород кошек, которые идеально подойдут для проживания в семье

Эти породы кошек прекрасно ладят не только с хозяином, но и с членами его семьи и другими домашними животными.

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Несмотря на стереотипы коты очень любят людей и хотят много времени проводить с хозяевами. Многие удивляются, наблюдая за поведением своих домашних любимцев, рассказывает представитель Ассоциации любителей кошек Тереза Кейгер для Daily Paws.

"Они хотят быть с вами. Вы поворачиваетесь к ним, а они сидят рядом с вами или настаивают на том, чтобы оказаться у вас на коленях", — рассказывает она.

Среди большого количества пород кошек своим поведением выделяются самые дружелюбные. Они станут идеальными домашними любимцами.

Топ дружелюбных пород кошек, которых лучше всего заводить дома

Игривые и умные мейн-куны любят следовать за своими хозяевами и развлекать их своими проделками. Эти коты не требовательны в уходе и очень преданные.

мейн-кун Фото: Instagram | BARIVEL THE LONGEST CAT

Абиссинские кошки являются умными и очень преданными. Они любят играть с людьми и другими "жителями" дома", однако с удовольствием развлекаются и сами.

Абиссинская кошка

Дружелюбная, ласковая, игривая бирманская кошка — замечательный друг человека. Это отличный партнер для игр с детьми, также добрый приятель для одиноких людей.

Бирманская кошка

Корниш-рекс — одна из самых дружелюбных к людям и к животным кошка. Она известна своей игривостью и активностью, характерным ушам, похожим на уши летучей мыши, миниатюрному росту и большим выразительным глазам.

Наиболее общительной из всех пород считается девон-рекс. Эта игривая, любящая веселье кошка любит проводить время со своим хозяином и очень грустит, когда хозяин куда-то уходит.

Хотя внешний вид сфинкса может отпугивать некоторых, характер этой кошки очарователен. Она полна энергии, прекрасно ладит с людьми, собаками и другими котами, а также любит быть в центре внимания.

Фото: Pixabay

Добавим, что некоторые породы кошек лучше не заводить дома из-за особенностей их характера или физиологии. Они сложно ладят с хозяевами и другими животными.

Другие же породы выделяются своим ласковым характером. Они ласковые и очень добрые.