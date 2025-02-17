Преданные, милые и дружелюбные: топ пород кошек, которые идеально подойдут для проживания в семье
Эти породы кошек прекрасно ладят не только с хозяином, но и с членами его семьи и другими домашними животными.
Несмотря на стереотипы коты очень любят людей и хотят много времени проводить с хозяевами. Многие удивляются, наблюдая за поведением своих домашних любимцев, рассказывает представитель Ассоциации любителей кошек Тереза Кейгер для Daily Paws.
"Они хотят быть с вами. Вы поворачиваетесь к ним, а они сидят рядом с вами или настаивают на том, чтобы оказаться у вас на коленях", — рассказывает она.
Среди большого количества пород кошек своим поведением выделяются самые дружелюбные. Они станут идеальными домашними любимцами.
Топ дружелюбных пород кошек, которых лучше всего заводить дома
Игривые и умные мейн-куны любят следовать за своими хозяевами и развлекать их своими проделками. Эти коты не требовательны в уходе и очень преданные.
Абиссинские кошки являются умными и очень преданными. Они любят играть с людьми и другими "жителями" дома", однако с удовольствием развлекаются и сами.
Дружелюбная, ласковая, игривая бирманская кошка — замечательный друг человека. Это отличный партнер для игр с детьми, также добрый приятель для одиноких людей.
Корниш-рекс — одна из самых дружелюбных к людям и к животным кошка. Она известна своей игривостью и активностью, характерным ушам, похожим на уши летучей мыши, миниатюрному росту и большим выразительным глазам.
Наиболее общительной из всех пород считается девон-рекс. Эта игривая, любящая веселье кошка любит проводить время со своим хозяином и очень грустит, когда хозяин куда-то уходит.
Хотя внешний вид сфинкса может отпугивать некоторых, характер этой кошки очарователен. Она полна энергии, прекрасно ладит с людьми, собаками и другими котами, а также любит быть в центре внимания.
Добавим, что некоторые породы кошек лучше не заводить дома из-за особенностей их характера или физиологии. Они сложно ладят с хозяевами и другими животными.
Другие же породы выделяются своим ласковым характером. Они ласковые и очень добрые.