Віддані, милі та доброзичливі: топ порід котів, які ідеально підійдуть для проживання в сім'ї
Ці породи котів чудово ладнають не тільки з господарем, а й з членами його родини та іншими домашніми тваринами.
Попри стереотипи коти дуже люблять людей і хочуть багато часу проводити з господарями. Багато хто дивується, спостерігаючи за поведінкою своїх домашніх улюбленців, розповідає представниця Асоціації любителів кішок Тереза Кейгер для Daily Paws.
"Вони хочуть бути із вами. Ви повертаєтеся до них, а вони сидять поряд з вами або наполягають на тому, щоб опинитися у вас навколішки", — розповідає вона.
Серед великої кількості порід котів своєю поведінкою виділяються найдоброзичливіші. Вони стануть ідеальними домашніми улюбленцями.
Топ приязних порід котів, яких найкраще заводити вдома
Грайливі та розумні мейн-куни люблять слідувати за своїми господарями та розважати їх своїми витівками. Ці коти не вимогливі в догляді та дуже віддані.
Абісінські кішки є розумними та дуже відданими. Вони люблять грати з людьми та іншими "жителями" будинку", однак із задоволенням розважаються й самі.
Доброзичлива, ласкава, грайлива бірманська кішка — чудовий друг людини. Це відмінний партнер для ігор з дітьми, також добрий приятель для одиноких людей.
Корніш-рекс — одна з найприязніших до людей та до тварин кішка. Вона відома своєю грайливістю та активністю, характерним вухам, схожим на вуха кажана, мініатюрному росту і великим виразним очам.
Найбільш товариською з усіх порід вважається девон-рекс. Ця грайлива, любляча веселощі кішка любить проводити час зі своїм господарем й дуже сумує, коли хазяїн кудись йде.
Хоча зовнішній вигляд сфінкса може відлякувати деяких, характер цієї кішки чарівний. Вона сповнена енергії, чудово ладнає з людьми, собаками та іншими котами, а також любить бути в центрі уваги.
Додамо, що деякі породи котів краще не заводити вдома через особливості їх характеру чи фізіології. Вони складно ладнають з господарями та іншими тваринами.
Інші ж породи виділяються своїм ласкавим характером. Вони лагідні та дуже добрі.