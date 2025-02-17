Віддані, милі та доброзичливі: топ порід котів, які ідеально підійдуть для проживання в сім'ї

Ці породи котів чудово ладнають не тільки з господарем, а й з членами його родини та іншими домашніми тваринами.

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Попри стереотипи коти дуже люблять людей і хочуть багато часу проводити з господарями. Багато хто дивується, спостерігаючи за поведінкою своїх домашніх улюбленців, розповідає представниця Асоціації любителів кішок Тереза Кейгер для Daily Paws.

"Вони хочуть бути із вами. Ви повертаєтеся до них, а вони сидять поряд з вами або наполягають на тому, щоб опинитися у вас навколішки", — розповідає вона.

Серед великої кількості порід котів своєю поведінкою виділяються найдоброзичливіші. Вони стануть ідеальними домашніми улюбленцями.

Топ приязних порід котів, яких найкраще заводити вдома

Грайливі та розумні мейн-куни люблять слідувати за своїми господарями та розважати їх своїми витівками. Ці коти не вимогливі в догляді та дуже віддані.

Мейн-кун Фото: Instagram | BARIVEL THE LONGEST CAT

Абісінські кішки є розумними та дуже відданими. Вони люблять грати з людьми та іншими "жителями" будинку", однак із задоволенням розважаються й самі.

Абісінська кішка

Доброзичлива, ласкава, грайлива бірманська кішка — чудовий друг людини. Це відмінний партнер для ігор з дітьми, також добрий приятель для одиноких людей.

Бірманська кішка

Корніш-рекс — одна з найприязніших до людей та до тварин кішка. Вона відома своєю грайливістю та активністю, характерним вухам, схожим на вуха кажана, мініатюрному росту і великим виразним очам.

Найбільш товариською з усіх порід вважається девон-рекс. Ця грайлива, любляча веселощі кішка любить проводити час зі своїм господарем й дуже сумує, коли хазяїн кудись йде.

Хоча зовнішній вигляд сфінкса може відлякувати деяких, характер цієї кішки чарівний. Вона сповнена енергії, чудово ладнає з людьми, собаками та іншими котами, а також любить бути в центрі уваги.

Фото: Pixabay

Додамо, що деякі породи котів краще не заводити вдома через особливості їх характеру чи фізіології. Вони складно ладнають з господарями та іншими тваринами.

Інші ж породи виділяються своїм ласкавим характером. Вони лагідні та дуже добрі.