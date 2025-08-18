Какую собаку выбрать: ветеринар назвал пять лучших пород

Выбор собаки для семьи — ответственный шаг, который требует не только любви к животным, но и понимания особенностей различных пород. Британский ветеринар и популярный блогер в TikTok поделился своим профессиональным опытом и назвал несколько пород, которые могут стать отличными компаньонами для владельцев.

Related video

Породы собак отличаются характером, потребностями в уходе и склонностью к определенным заболеваниям. Поэтому при выборе питомца важно учитывать собственный образ жизни и возможности. Доктор Бен Симпсон-Вернон, известный как Ben the Vet, в своих видео рассказал, какие породы стоит рассматривать будущим владельцам, пишет Express.

Какую собаку выбрать: лучшие породы

Метисы "дудлов"

Речь идет, например, о кокапу или кавапу. Ветеринар отмечает, что само по себе скрещивание не является проблемой. Главное — ответственный подход заводчика. При правильном разведении эти собаки отличаются умом, энергичностью и ласковостью, что делает их замечательными семейными любимцами.

Золотистый ретривер

Доктор описывает эту породу как "большой плюшевый медвежонок". Они обычно хорошо ладят с детьми и чрезвычайно дружелюбны. При этом ретриверы могут иметь склонность к онкологии и обильному слюнотечению, однако это компенсируется их дружелюбным характером.

Миниатюрный шнауцер

Эта небольшая, но харизматичная порода выделяется своей "усатой" мордочкой и пропорциональным строением тела. В отличие от плосколицых собак, они не страдают проблемами с дыханием или позвоночником. Шнауцеры умные, активные и имеют сбалансированный характер. Важно лишь контролировать их рацион, чтобы предотвратить панкреатит.

Порода миниатюрный шнауцер Фото: Вікіпедія

Кокер-спаниель

Живым и активным собакам этой породы нужны ежедневные прогулки не менее 1-2 часов. Они нежные и преданные, однако склонны к отитам, поэтому нуждаются в регулярном уходе за ушами.

Стаффордширский бультерьер

Несмотря на распространенные стереотипы, "стаффи" способны быть прекрасными семейными любимцами. Сам врач вырос с собакой этой породы и подчеркивает их преданность и добрый характер. В то же время они могут иметь трудности в общении с другими собаками, поэтому это следует учитывать.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, профессиональный дрессировщик определил пять типов личностей, которым, по его словам, не стоит заводить собаку.