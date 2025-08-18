Яку собаку обрати: ветеринар назвав п'ять найкращих порід

Вибір собаки для родини — відповідальний крок, який потребує не лише любові до тварин, а й розуміння особливостей різних порід. Британський ветеринар і популярний блогер у TikTok поділився своїм професійним досвідом та назвав кілька порід, які можуть стати чудовими компаньйонами для власників.

Породи собак відрізняються характером, потребами в догляді та схильністю до певних захворювань. Тому при виборі улюбленця важливо враховувати власний спосіб життя та можливості. Доктор Бен Сімпсон-Вернон, відомий як Ben the Vet, у своїх відео розповів, які породи варто розглядати майбутнім власникам, пише Express.

Яку собаку обрати: найкращі породи

Метиси "дудлів"

Йдеться, наприклад, про кокапу чи кавапу. Ветеринар наголошує, що саме по собі схрещування не є проблемою. Головне — відповідальний підхід заводчика. При правильному розведенні ці собаки вирізняються розумом, енергійністю та лагідністю, що робить їх чудовими сімейними улюбленцями.

Золотистий ретривер

Доктор описує цю породу як "велике плюшеве ведмежа". Вони зазвичай добре ладнають із дітьми та надзвичайно дружелюбні. Водночас ретривери можуть мати схильність до онкології й рясної слинотечі, проте це компенсується їхнім доброзичливим характером.

Мініатюрний шнауцер

Ця невелика, але харизматична порода виділяється своєю "вусатою" мордочкою та пропорційною будовою тіла. На відміну від плосколицих собак, вони не страждають на проблеми з диханням чи хребтом. Шнауцери розумні, активні й мають збалансований характер. Важливо лише контролювати їхній раціон, щоб запобігти панкреатиту.

Порода мініатюрний шнауцер Фото: Википедия

Кокер-спанієль

Жвавим і активним собакам цієї породи потрібні щоденні прогулянки не менше 1–2 годин. Вони ніжні та віддані, проте схильні до отитів, тому потребують регулярного догляду за вухами.

Стаффордширський бультер’єр

Попри поширені стереотипи, "стаффі" здатні бути чудовими сімейними улюбленцями. Сам лікар виріс із собакою цієї породи й підкреслює їхню відданість та добрий характер. Водночас вони можуть мати труднощі у спілкуванні з іншими собаками, тому це слід враховувати.

