Скільки гуляти з собакою: фахівці пояснили, як довго треба вигулювати тварин різного віку щодня

Щоденні прогулянки з собакою — це необхідність для його здоров’я та гарного настрою. Експерти пояснили, скільки часу треба приділяти вигулу собаки залежно від віку та породи улюбленця.

Щоденний вигул є ключовим для фізичного та емоційного благополуччя собак. За словами фахівців The Kennel Club, кожен собака повинен мати щонайменше одну, а часто й дві прогулянки на день, за винятком випадків, коли ветеринар рекомендує відпочинок, пише Express.

"Людям радять займатися фізичною активністю щонайменше 30 хвилин на день, і прогулянка з собакою — чудовий спосіб це зробити", — зазначають експерти.

Скільки вигулювати собаку

Тривалість вигулу залежить від породи та індивідуальних потреб тварини. Для цуценят рекомендують менше "формального" навантаження, адже надто довгі прогулянки можуть їх перевтомити. Експерти радять орієнтуватися на правило: п’ять хвилин прогулянки на кожен місяць життя цуценяти (до двох разів на день) до повного дорослішання. Наприклад, у тримісячному віці — 15 хвилин, у чотиримісячному — 20 хвилин тощо.

З віком собаки можуть витримувати довші та активніші прогулянки, але власникам варто завжди враховувати індивідуальні особливості свого улюбленця.

