Сколько гулять с собакой: специалисты объяснили, как долго надо выгуливать животных разного возраста ежедневно

Ежедневные прогулки с собакой — это необходимость для ее здоровья и хорошего настроения. Эксперты объяснили, сколько времени нужно уделять выгулу собаки в зависимости от возраста и породы любимца.

Ежедневный выгул является ключевым для физического и эмоционального благополучия собак. По словам специалистов The Kennel Club, каждая собака должна иметь как минимум одну, а часто и две прогулки в день, за исключением случаев, когда ветеринар рекомендует отдых, пишет Express.

"Людям советуют заниматься физической активностью не менее 30 минут в день, и прогулка с собакой — отличный способ это сделать", — отмечают эксперты.

Сколько выгуливать собаку

Продолжительность выгула зависит от породы и индивидуальных потребностей животного. Для щенков рекомендуют меньше "формальной" нагрузки, ведь слишком длинные прогулки могут их переутомить. Эксперты советуют ориентироваться на правило: пять минут прогулки на каждый месяц жизни щенка (до двух раз в день) до полного взросления. Например, в трехмесячном возрасте — 15 минут, в четырехмесячном — 20 минут и т.д.

С возрастом собаки могут выдерживать более длинные и активные прогулки, но владельцам стоит всегда учитывать индивидуальные особенности своего питомца.

