Сколько гулять с собакой: специалисты объяснили, как долго надо выгуливать животных разного возраста ежедневно
Ежедневные прогулки с собакой — это необходимость для ее здоровья и хорошего настроения. Эксперты объяснили, сколько времени нужно уделять выгулу собаки в зависимости от возраста и породы любимца.
Ежедневный выгул является ключевым для физического и эмоционального благополучия собак. По словам специалистов The Kennel Club, каждая собака должна иметь как минимум одну, а часто и две прогулки в день, за исключением случаев, когда ветеринар рекомендует отдых, пишет Express.
"Людям советуют заниматься физической активностью не менее 30 минут в день, и прогулка с собакой — отличный способ это сделать", — отмечают эксперты.
Сколько выгуливать собаку
Продолжительность выгула зависит от породы и индивидуальных потребностей животного. Для щенков рекомендуют меньше "формальной" нагрузки, ведь слишком длинные прогулки могут их переутомить. Эксперты советуют ориентироваться на правило: пять минут прогулки на каждый месяц жизни щенка (до двух раз в день) до полного взросления. Например, в трехмесячном возрасте — 15 минут, в четырехмесячном — 20 минут и т.д.
С возрастом собаки могут выдерживать более длинные и активные прогулки, но владельцам стоит всегда учитывать индивидуальные особенности своего питомца.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ветеринары объяснили, почему кошки и собаки едят траву, и развенчали популярные мифы об этой привычке.
- Ветеринар-эксперт доктор Марк перечислил продукты, которые категорически нельзя давать собакам.
Кроме того, профессиональный дрессировщик определил пять типов личностей, которым, по его словам, не стоит заводить собаку.