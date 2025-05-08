Какую еду не стоит давать собакам: ТОП-5 запрещенных продуктов

Собакам не стоит давать некоторые вкусности, особенно, которые не созданы специально для них. Человеческая еда может быть вредной для них, они могут набирать лишний вес и болеть.

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Об этом пишет Parade Pets.

Ветеринар-эксперт доктор Марк перечислил продукты, которые категорически не следует давать своим собакам. Он назвал пять продуктов, которые стоит избегать хвостатым.

Опасная еда для собак

Виноград и изюм

Виноград и изюм токсичны. Некоторые из них содержат одно или несколько соединений, которые могут вызвать отказ органов и смерть.

Шоколад

Эти лакомства содержат вещество, которое может быть токсичным для собак. Некоторые из "шоколадных" вкусностей, которые мы обычно едим, не содержат достаточно теобромина, чтобы быть токсичными для большой или средней собаки, но всех их следует избегать, говорит эксперт.

Картофельные чипсы

Одна чипсинка не убьет вашу собаку, но люди создали их для потребления в больших количествах. Собакам понравится вкус, и они будут просить дать им больше. Чипсы имеют высокое содержание соли, калорийную плотность и полны жира и добавок, таких как луковый порошок, которые могут быть токсичными.

Некоторая пища может быть токсичной для собак Фото: James Barker/ Unsplash

Конфеты (особенно бессахарные с ксилитом)

Сахар в обычных конфетах может вызвать заболевание у собаки, но ксилит, добавленный к конфетам без сахара, еще хуже. Ксилит вызывает падение уровня сахара в крови и вызывает у собаки рвоту, нарушение координации движений и она даже может впасть в впадение в кому, что приводит к смерти.

Доза токсина небольшая (менее 0,5 грамма на килограмм веса тела собаки вызывает печеночную недостаточность), и поскольку ксилит звучит очень похоже на токсичное химическое вещество, некоторые компании даже не указывают его в составе. Они используют альтернативное название, такое как березовый сахар. Поэтому конфет и всего, что подслащено, следует избегать.

Орехи макадамия

Орехи макадамия содержат много жира и могут вызвать панкреатит. Они также имеют еще одно токсичное соединение, которое может сделать вашу собаку больной и даже привести ее к смерти.

Напомним, несмотря на то, что кошки и собаки разделены 50 миллионами эволюции, ученые обнаружили, что одомашнивание животных сделало их более разнообразными, но также и удивительно похожими.

Фокус также ранее писал, что в Айдахо (США) состоялась необычная встреча двух мировых рекордсменов. Самая высокая и самая низкая собаки планеты, дог Реджи и чихуахуа Перл, впервые увидели друг друга.