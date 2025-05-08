Яку їжу не варто давати собакам: ТОП-5 заборонених продуктів

Собакам не варто давати деякі смаколики, особливо, які не створені спеціально для них. Людська їжа може бути шкідливою для них, вони можуть набирати зайву вагу та хворіти.

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Про це пише Parade Pets.

Ветеринар-експерт доктор Марк перелічив продукти, які категорично не слід давати своїм собакам. Він назвав пʼять продуктів, які варто уникати хвостатим.

Небезпечна їжа для собак

Виноград та родзинки

Виноград та родзинки токсичні. Деякі з них містять одну або декілька сполук, які можуть спричинити відмову органів та смерть.

Шоколад

Ці ласощі містять речовину, яка може бути токсичною для собак. Деякі з "шоколадних" смаколиків, які ми зазвичай їмо, не містять достатньо теоброміну, щоб бути токсичними для великого або середнього собаки, але всіх їх слід уникати, каже експерт.

Картопляні чипси

Одна чипсинка не вб'є вашого собаку, але люди створили їх для споживання у великих кількостях. Собакам сподобається смак, і вони проситимуть дати їм більше. Чипси мають високий вміст солі, калорійну щільність і повні жиру та добавок, таких як цибулевий порошок, які можуть бути токсичними.

Деяка їжа може бути токсичною для собак Фото: James Barker/ Unsplash

Цукерки (особливо безцукрові з ксилітом)

Цукор у звичайних цукерках може викликати захворювання у собаки, але ксиліт, доданий до цукерок без цукру, ще гірший. Ксиліт спричиняє падіння рівня цукру в крові та викликає у собаки блювоту, порушення координації рухів і він навіть може впасти впадіння в кому, що призводить до смерті.

Доза токсину невелика (менше 0,5 грама на кілограм ваги тіла собаки спричиняє печінкову недостатність), і оскільки ксиліт звучить дуже схоже на токсичну хімічну речовину, деякі компанії навіть не вказують його у складі. Вони використовують альтернативну назву, таку як березовий цукор. Тому цукерок та всього, що підсолоджено, слід уникати.

Горіхи макадамія

Горіхи макадамія містять багато жиру та можуть спричинити панкреатит. Вони також мають ще одну токсичну сполуку, яка може зробити вашу собаку хворою та навіть призвести її до смерті.

Нагадаємо, попри те, що кішки й собаки розділені 50 мільйонами еволюції, вчені виявили, що одомашнення тварин зробило їх більш різноманітними, але також і дивно схожими.

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