Почему кошки и собаки едят траву: ветеринары развенчали популярные мифы

Ветеринары объяснили, почему кошки и собаки иногда едят траву, и развенчали популярные мифы об этой привычке. Как выяснилось, причины такого пищевого эксперимента могут быть совсем не теми, что обычно думают владельцы.

Время от времени владельцы собак и кошек замечают, что их питомцы с удовольствием жуют траву. Особенно странным это выглядит в случае с кошками, которые являются хищниками по природе, пишет Live Science.

"Существует немало теорий, — рассказала ветеринар Джейми Лавджой из Stack Veterinary Hospital в Сиракузах, США, — Мы видим такое поведение и у собак, и у кошек, хотя их организмы не приспособлены к перевариванию большого количества растительной пищи".

Одна из распространенных версий — трава помогает при расстройстве желудка. Однако исследования показывают, что лишь небольшой процент животных выглядит больным перед тем, как начать жевать растения. Опрос 2008 года среди 1571 владельца собак показал: 68% животных ели растения ежедневно или еженедельно, но только 8% имели симптомы недомогания перед этим. Подобные опросы среди владельцев кошек (2021 год) показали, что болезненное состояние перед поеданием травы наблюдалось лишь у 6-9% животных.

Версия о том, что кошки едят траву для избавления от шерстяных клубков, также не подтвердилась: разницы между короткошерстными и длинношерстными в частоте такого поведения не обнаружили.

Ученые также замечали поедание травы дикими волками и кошками, что может свидетельствовать о естественном инстинкте — например, для очищения кишечника от паразитов. Еще одна гипотеза — получение микроэлементов, но для здоровых домашних животных на сбалансированном рационе это маловероятно.

По словам Лавджой, скорее всего, все сводится к простому желанию: животные едят траву, потому что им нравится вкус или процесс. Однако владельцам следует помнить, что некоторые растения являются токсичными, а обработка травы пестицидами или удобрениями может представлять опасность. Если же питомец часто рвет или имеет проблемы с походом в туалет после этого — стоит обратиться к ветеринару.

