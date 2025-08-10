Чому кішки та собаки їдять траву: ветеринари розвінчали популярні міфи

Ветеринари пояснили, чому кішки та собаки іноді їдять траву, і розвінчали популярні міфи про цю звичку. Як з’ясувалося, причини такого харчового експерименту можуть бути зовсім не тими, що зазвичай думають власники.

Час від часу власники собак і кішок помічають, що їхні улюбленці із задоволенням жують траву. Особливо дивним це виглядає у випадку з кішками, які є хижаками за природою, пише Live Science.

"Існує чимало теорій, – розповіла ветеринар Джеймі Лавджой зі Stack Veterinary Hospital у Сіракузах, США. – Ми бачимо таку поведінку і в собак, і в кішок, хоча їхні організми не пристосовані до перетравлення великої кількості рослинної їжі".

Одна з поширених версій — трава допомагає при розладі шлунка. Проте дослідження свідчать, що лише невеликий відсоток тварин виглядає хворим перед тим, як почати жувати рослини. Опитування 2008 року серед 1571 власника собак показало: 68% тварин їли рослини щодня або щотижня, але лише 8% мали симптоми нездужання перед цим. Подібні опитування серед власників кішок (2021 рік) показали, що хворобливий стан перед поїданням трави спостерігався лише у 6–9% тварин.

Версія про те, що кішки їдять траву для позбавлення від шерстяних клубків, також не підтвердилася: різниці між короткошерстими та довгошерстими у частоті такої поведінки не виявили.

Вчені також помічали поїдання трави дикими вовками та кішками, що може свідчити про природний інстинкт — наприклад, для очищення кишечника від паразитів. Ще одна гіпотеза — отримання мікроелементів, але для здорових домашніх тварин на збалансованому раціоні це малоймовірно.

За словами Лавджой, швидше за все, все зводиться до простого бажання: тварини їдять траву, бо їм подобається смак або процес. Проте власникам слід пам’ятати, що деякі рослини є токсичними, а обробка трави пестицидами чи добривами може становити небезпеку. Якщо ж вихованець часто блює або має проблеми з походом в туалет після цього — варто звернутися до ветеринара.

