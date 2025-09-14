Дівчина побачила за кермом таксі водія, схожого на її батька: однак тут є нюанс (відео)

Модель та зірка OnlyFans відома як Лола Банні (Lola Bunny) замовила таксі Uber з водієм, який дуже схожий на її тата. Однак потім стався неочікуваний поворот подій, який розсмішив мережу.

Related video

Вже будучи в салоні автомобіля, дівчина показала порожнє місце водія, адже машина їхала на автопілоті, а місце було порожнім, як видно в опублікованому відео в TikTok.

Ролик блогерки став вірусним — набрав понад 4,7 млн переглядів. На кадрах помітно, як білявка йде вулицями Лос-Анджелеса та говорить, що замовила таксі для поїздки, а водій машини "виглядає точно як мій тато".

За мить дівчина сидить у салоні автомобіля та тримає руку біля рота від здивування. А далі стає зрозуміло, що блогерка обіграла це у формі пранку — на місці водія нікого не було, а машина керувалася автопілотом.

Так дівчина вирішила саркастично обіграти присутність батька, якого могло не бути в житті дівчини. Наразі відомо, що ці кадри зняті в Лос-Анджелесі на початку вересня цього року.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного відео, багато юзерів посміялися з ситуації. Водночас деякі звернули увагу на акцент дівчини, припускаючи її походження з РФ.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Чорт забирай, це справді так. Це справді так?";

"А ви її акцент чули? Вона явно з Росії. І що вона тут робить, а?";

"Слухай, я розумію в тебе батька немає, але нафіга на Uber наїжджати?";

"Типова онліфанщиця та її гумор. Краще б продавала, що продає: білизну, фоточки, одяг";

"Тату, ти де? А на місці — пусто".

Раніше Фокус розповідав, що водій таксі підібрав пасажира, який виявився його другом. Відео зі зворушливою зустріччю старих друзів стало вірусним і швидко набрало понад 10 млн переглядів.

Згодом стало відомо, як чоловік онімів, коли почув вартість поїздки на таксі. Стівен Кук замовив коротку поїздку через мобільний застосунок, аби добратися на прийом до стоматолога.