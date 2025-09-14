Девушка увидела за рулем такси водителя, похожего на ее отца: однако здесь есть нюанс (видео)
Модель и звезда OnlyFans известная как Лола Банни (Lola Bunny) заказала такси Uber с водителем, который очень похож на ее папу. Однако потом произошел неожиданный поворот событий, который рассмешил сеть.
Уже будучи в салоне автомобиля, девушка показала пустое место водителя, ведь машина ехала на автопилоте, а место было пустым, как видно в опубликованном видео в TikTok.
Ролик блогера стал вирусным — набрал более 4,7 млн просмотров. На кадрах заметно, как блондинка идет по улицам Лос-Анджелеса и говорит, что заказала такси для поездки, а водитель машины "выглядит точно как мой папа".
Через мгновение девушка сидит в салоне автомобиля и держит руку у рта от удивления. А дальше становится понятно, что блогерша обыграла это в форме пранка — на месте водителя никого не было, а машина управлялась автопилотом.
Так девушка решила саркастически обыграть присутствие отца, которого могло не быть в жизни девушки. Известно, что эти кадры сняты в Лос-Анджелесе в начале сентября этого года.
Что говорят в сети
В комментариях к вирусному видео, многие юзеры посмеялись над ситуацией. В то же время некоторые обратили внимание на акцент девушки, предполагая ее происхождение из РФ.
Больше всего поддержки получили следующие реплики:
- "Черт возьми, это действительно так. Это правда так и есть";
- "А вы ее акцент слышали? Она явно из России. И что она здесь делает, а?";
- "Слушай, я понимаю у тебя отца нет, но нафига на Uber наезжать?";
- "Типичная онлифанщица и ее юмор. Лучше бы продавала, что продает: белье, фоточки, одежду";
- "Папа, ты где? А на месте — пусто".
