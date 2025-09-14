Девушка увидела за рулем такси водителя, похожего на ее отца: однако здесь есть нюанс (видео)

Модель и звезда OnlyFans известная как Лола Банни (Lola Bunny) заказала такси Uber с водителем, который очень похож на ее папу. Однако потом произошел неожиданный поворот событий, который рассмешил сеть.

Уже будучи в салоне автомобиля, девушка показала пустое место водителя, ведь машина ехала на автопилоте, а место было пустым, как видно в опубликованном видео в TikTok.

Ролик блогера стал вирусным — набрал более 4,7 млн просмотров. На кадрах заметно, как блондинка идет по улицам Лос-Анджелеса и говорит, что заказала такси для поездки, а водитель машины "выглядит точно как мой папа".

Через мгновение девушка сидит в салоне автомобиля и держит руку у рта от удивления. А дальше становится понятно, что блогерша обыграла это в форме пранка — на месте водителя никого не было, а машина управлялась автопилотом.

Так девушка решила саркастически обыграть присутствие отца, которого могло не быть в жизни девушки. Известно, что эти кадры сняты в Лос-Анджелесе в начале сентября этого года.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному видео, многие юзеры посмеялись над ситуацией. В то же время некоторые обратили внимание на акцент девушки, предполагая ее происхождение из РФ.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Черт возьми, это действительно так. Это правда так и есть";

"А вы ее акцент слышали? Она явно из России. И что она здесь делает, а?";

"Слушай, я понимаю у тебя отца нет, но нафига на Uber наезжать?";

"Типичная онлифанщица и ее юмор. Лучше бы продавала, что продает: белье, фоточки, одежду";

"Папа, ты где? А на месте — пусто".

