Без криків і погроз: колишній знаменитий шеф-кухар пограбував три банки в один день

62-річний Валентино Лучин, колишній шеф-кухар відомого ресторану North Beach у Сан-Франциско та ексспіввласник ресторану Ottavio, пограбував три банки поспіль у центральній частині міста.

Зробив він усе це за один день, не вдаючись до зброї або погроз, пише The Mirror.

За даними поліції, свідки бачили, як підозрюваний увійшов у банк на Грант-авеню недалеко від знаменитого Чайнатауна і передав касиру записку з вимогою віддати готівку. Той підкорився і вручив йому сумку з доларами.

Після низки наведень правоохоронці затримали Лучина. Поліцейське управління Сан-Франциско (SFPD) повідомило, що Валентино пізніше впізнали, і він виявився причетним до двох інших пограбувань, які сталися того самого дня все в тому ж Центральному окрузі міста.

Чоловіка доправили до в'язниці округу Сан-Франциско. Прокуратура готує звинувачення за кількома епізодами, проте офіційно поки що їх не висунула.

Це — не перший випадок, коли Лучина пов'язують із пограбуванням банку. Шеф-кухаря заарештували 2018 року після того, як він вийшов із відділення Citibank в Орінді, штат Каліфорнія, з $18 000 готівкою.

На кадрах відеоспостереження був зображений чоловік у толстовці з капюшоном, чорних сонцезахисних окулярах і білих рукавичках, який розмахував напівавтоматичним пневматичним пістолетом. Він вимагав від співробітників банку "великі купюри". Лучина заарештували у нього вдома того самого дня, де поліція після обшуків вилучила гроші і пневматичну зброю.

Після першого пограбування банку його ім'я зникло з ресторанних рецензій, хоча до цього критики постійно його хвалили.

Свого часу Валентино Лучин був улюбленцем ресторанних критиків Фото: Instagram

У той час він заявив газеті East Bay Times, що "думав, що це хороший план".

"Але це не так. Мої дії не були агресивними. Це був муляж пістолета. Я навіть не знаю, як заряджати справжній", — зізнавався італієць.

Шеф-кухар навіть заявив, що написав вибачення касиру банку, якому погрожував зброєю. Незрозуміло, чи були йому тоді висунуті обвинувачення у зв'язку з імовірним пограбуванням.

Італієць Лучин працював у США з 1993 року і швидко прославився в Каліфорнії, готуючи страви своєї рідної кухні в знаменитому ресторані Rose Pistola. Зрештою, йому вдалося відкрити ресторан Ottavio у Волнат-Крік, де він працював шеф-кухарем, але заклад закрився через фінансові проблеми 2016 року.

До закриття Ottavio Валентино не виконав свої зобов'язання з виплати компенсацій за главою 13 закону про банкрутство.

За наявними даними, він і його дружина заборгували $110 000, маючи активи всього в $27 000.

