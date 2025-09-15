Без криков и угроз: бывший знаменитый шеф-повар ограбил три банка в один день

62-летний Валентино Лучин, бывший шеф-повар известного ресторана North Beach в Сан-Франциско и экс-совладелец ресторана Ottavio там же, ограбил три банка подряд в центральной части города.

Сделал он все это за один день, не прибегая к оружию или угрозам, пишет The Mirror.

По данным полиции, свидетели видели, как подозреваемый вошел в банк на Грант-авеню недалеко от знаменитого Чайнатауна и передал кассиру записку с требованием отдать наличные. Тот подчинился и вручил ему сумку с долларами.

После ряда наводок правоохранители задержали Лучина. Полицейское управление Сан-Франциско (SFPD) сообщило, что Валентино был позже опознан и оказался причастным к двум другим ограблениям, произошедшим в тот же день все в том же Центральном округе города.

Мужчина доставлен в тюрьму округа Сан-Франциско. Прокуратура готовит обвинения по нескольким эпизодам, однако официально пока что их не предъявила.

Это – не первый случай, когда Лучина связывают с ограблением банка. Шеф-повара арестовали в 2018 году после того, как он вышел из отделения Citibank в Оринде, штат Калифорния, с $18 000 наличными.

На кадрах видеонаблюдения был запечатлен мужчина в толстовке с капюшоном, черных солнцезащитных очках и белых перчатках, размахивающий полуавтоматическим пневматическим пистолетом. Он требовал от сотрудников банка "крупные купюры". Лучина арестовали у него дома в тот же день, где полиция после обысков изъяла деньги и пневматическое оружие.

После первого ограбления банка его имя исчезло из ресторанных рецензий, хотя до этого критики постоянно его хвалили.

В свое время Валентино Лучин был любимцем ресторанных критиков Фото: Instagram

В то время он заявил газете East Bay Times, что "думал, что это хороший план".

"Но это не так. Мои действия не были агрессивными. Это был муляж пистолета. Я даже не знаю, как заряжать настоящий", – признавался итальянец.

Шеф-повар даже заявил, что написал извинения кассиру банка, которому угрожал оружием. Неясно, были ли ему тогда предъявлены обвинения в связи с предполагаемым ограблением.

Итальянец Лучин работал в США с 1993 года и быстро прославился в Калифорнии, готовя блюда своей родной кухни в знаменитом ресторане Rose Pistola. В конце концов, ему удалось открыть ресторан Ottavio в Уолнат-Крик, где он работал шеф-поваром, но заведение закрылось из-за финансовых проблем в 2016 году.

До закрытия Ottavio Валентино не выполнил свои обязательства по выплате компенсаций по главе 13 закона о банкротстве.

По имеющимся данным, он и его жена задолжали $110 000, имея активы всего в $27 000.

