Прокляте місце: у Шотландії пропонують купити замок із привидами (фото)

На узбережжі Шотландії на продаж виставлено замок Данскі — вражаючу пам'ятку XVI століття, оточену легендами і похмурими історіями.

Related video

Руїни фортеці стоять на восьми акрах землі і підносяться прямо над морем, відкриваючи приголомшливі краєвиди на Північну Ірландію. Незважаючи на те, що замок був покинутий ще в 1700-х роках, його масивні стіни завтовшки до п'яти футів, вежа заввишки близько 30 метрів і залишки підземних приміщень досі зберігають велич. Про це повідомляє видання Мirror.

У Шотландії пропонують купити замок із привидами

Історія Данські сягає XIV століття. Вважається, що на цьому місці раніше стояв замок Адаїр, зруйнований близько 1500 року. Згодом сім'я Адерів звела нову фортецю, яка стала важливою пам'яткою регіону. Сьогодні замок залишається популярним туристичним місцем: сюди веде прибережна стежка, а відвідувачі можуть досліджувати руїни через старовинний рів.

Однак не лише архітектурна спадщина привертає увагу до цього об'єкта. Старовинні легенди наділяють Данські репутацією "проклятого" місця. За переказами, тут колись помер ув'язнений музикант, і в темні ночі над морем можна почути звуки його творів. Інша легенда говорить про таємничу істоту — Брауні, волохату людиноподібну примару, яка нібито мешкає в руїнах.

У Шотландії пропонують купити замок із привидами

Інтерес до замку підігрівають і розповіді про "незрозумілі звуки", про які пишуть відвідувачі в соцмережах. Усе це робить об'єкт не тільки рідкісною архітектурною перлиною, а й місцем, оповитим ореолом містики.

Нагадаємо, у Сассексі знайшли загублене королівство, яке виникло після падіння римської Британії. Археологи припускають, що в Середньовіччі в Західному Сассексі існувало окреме королівство. Знайдені докази суперечать загальновідомій історії про утворення королівства південних саксів.

Також ми розповідали про несподіване відкриття в Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.