Проклятое место: в Шотландии предлагают купить замок с привидениями (фото)

На побережье Шотландии на продажу выставлен замок Дански — впечатляющий памятник XVI века, окруженный легендами и мрачными историями.

Руины крепости стоят на восьми акрах земли и возвышаются прямо над морем, открывая потрясающие виды на Северную Ирландию. Несмотря на то, что замок был заброшен еще в 1700-х годах, его массивные стены толщиной до пяти футов, башня высотой около 30 метров и остатки подземных помещений до сих пор сохраняют величие. Об этом сообщает издание Мirror.

История Дански уходит в XIV век. Считается, что на этом месте раньше стоял замок Адаир, разрушенный около 1500 года. Впоследствии семья Адэров возвела новую крепость, которая стала важной достопримечательностью региона. Сегодня замок остается популярным туристическим местом: сюда ведет прибрежная тропа, а посетители могут исследовать руины через старинный ров.

Однако не только архитектурное наследие привлекает внимание к этому объекту. Старинные легенды наделяют Дански репутацией "проклятого" места. По преданиям, здесь когда-то умер заключенный музыкант, и в темные ночи над морем можно услышать звуки его произведений. Другая легенда говорит о таинственном существе — Брауни, волосатом человекоподобном призраке, который якобы обитает в руинах.

Интерес к замку подогревают и рассказы о "необъяснимых звуках", о которых пишут посетители в соцсетях. Все это делает объект не только редкой архитектурной жемчужиной, но и местом, окутанным ореолом мистики.

