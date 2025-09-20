Пролежав на дні океану два місяці: українці повернули втрачений iPhone і він працював

Українська фотографиня Катерина Маркевич загубила свій iPhone біля узбережжя Тенерифе. Смартфон опинився на глибині 13 метрів в Атлантичному океані і пролежав там майже два місяці.

Дайвер з Ісландії випадково виявив пристрій під час занурення. Про це розповіла сама Маркевич на особистій сторінці в соціальній мережі Threads і в інтерв'ю виданню "24 Канал".

Перш ніж остаточно розлучитися з телефоном, Катерина вирішила скористатися функцією "Знайти iPhone". Вона позначила пристрій як загублений і залишила на екрані повідомлення з проханням зв'язатися з нею телефоном на випадок, якщо гаджет хтось знайде, хоча особливих надій на це не було.

Через півтора місяця, приблизно о 22:00 ввечері, Катерині надійшов дзвінок у WhatsApp з невідомого номера з кодом Ісландії. Після незнайомець зробив спробу зв'язатися з нею в інших соціальних мережах.

Знайдений телефон Катерині передали після того, як дайвер зміг зв'язатися з власником. Як вона розповіла, процес повернення було організовано через листування: ісландський дайвер повідомив про знахідку, уточнив контакти і відправив пристрій безпечним способом.

Після двох місяців, проведених під водою, гаджет виявився повністю робочим, що стало для власника справжнім сюрпризом.

"Я була вражена, коли отримала свій iPhone назад. Він працює без збоїв, незважаючи на те, що пролежав у солоній воді майже два місяці", — зазначила Катерина.

