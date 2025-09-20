Пролежал на дне океана два месяца: украинке вернули потерянный iPhone и он работал

Украинский фотограф Екатерина Маркевич потеряла свой iPhone у побережья Тенерифе. Смартфон оказался на глубине 13 метров в Атлантическом океане и пролежал там почти два месяца.

Дайвер из Исландии случайно обнаружил устройство во время погружения. Об этом рассказала сама Маркевич на личной странице в социальной сети Threads и в интервью изданию "24 Канал".

Прежде чем окончательно расстаться с телефоном, Екатерина решила воспользоваться функцией "Найти iPhone". Она отметила устройство как потерянное и оставила на экране сообщение с просьбой связаться с ней по телефону на случай, если гаджет кто-то найдет, хотя особых надежд на это не было.

Спустя полтора месяца, примерно в 22:00 вечером, Екатерине пришел звонок в WhatsApp с неизвестного номера с кодом Исландии. После незнакомец сделал попытку связаться с ней в других социальных сетях.

Найденный телефон был передан Екатерине после того, как дайвер смог связаться с владельцем. Как она рассказала, процесс возвращения был организован через переписку: исландский дайвер сообщил о находке, уточнил контакты и отправил устройство безопасным способом.

После двух месяцев, проведенных под водой, гаджет оказался полностью рабочим, что стало для владельца настоящим сюрпризом.

"Я была поражена, когда получила свой iPhone обратно. Он работает без сбоев, несмотря на то, что пролежал в соленой воде почти два месяца", — отметила Екатерина.

