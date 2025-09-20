Двозначний знак: українка пояснила, чому американці завжди посміхаються перехожим

Життя в США часто дивує приїжджих своїми особливостями та культурними звичками. Тут можна зустріти усміхнених людей на кожному кроці.

Українка Христина Загребельна, яка живе в Лос-Анджелесі вже шість років, поділилася враженнями про життя в США і розповіла про місцеві особливості менталітету. За словами дівчини, деякі звички американців їй подобаються і вона хотіла б перейняти їх, а інші — навпаки викликають роздратування. Про це дівчина розповіла у своєму блозі "Українка в США".

Особливу увагу Христина приділила посмішкам, які в США вважаються не просто ознакою привітності, а й важливою частиною культури.

"Багато хто тут посміхається, тому що країна населена великою кількістю іммігрантів, і посмішка стає універсальним способом показати дружелюбність", — пояснила українка.

При цьому Христина зазначила, що посмішка в Америці також має комерційну цінність: "Ну і це країна капіталізму, де посмішка успішно продає".

Однак, незважаючи на зовнішню привітність, це не означає, що всі американці щасливі. За світовим рейтингом щастя США посідають лише 24-те місце. Безліч жителів країни живуть від зарплати до зарплати, працюють понаднормово, мають коротку відпустку та обмежену соціальну підтримку.

Ще однією особливістю американського менталітету Христина назвала повагу до особистого простору. На вулицях люди часто вибачаються одне перед одним, навіть якщо насправді не зачепили одне одного.

Особливу увагу українка звернула на звичку робити компліменти.

"Тут постійно чуєш: "класні кеди", "класний манікюр" — і я вчуся не просто говорити "thank you", а помічати щось і відповідати взаємним компліментом. Це справді приємно", — поділилася Христина.

