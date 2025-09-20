Двусмысленный знак: украинка объяснила, почему американцы всегда улыбаются прохожим

Жизнь в США часто удивляет приезжих своими особенностями и культурными привычками. Здесь можно встретить улыбающихся людей на каждом шагу.

Related video

Украинка Кристина Загребельная, живущая в Лос-Анджелесе уже шесть лет, поделилась впечатлениями о жизни в США и рассказала о местных особенностях менталитета. По словам девушки, некоторые привычки американцев ей нравятся и она хотела бы перенять их, а другие – наоборот вызывают раздражение. Об этом девушка рассказала в своем блоге "Украинка в США".

Особое внимание Кристина уделила улыбкам, которые в США считаются не просто признаком приветливости, но и важной частью культуры.

"Многие здесь улыбаются, потому что страна населена большим количеством иммигрантов, и улыбка становится универсальным способом показать дружелюбие", – объяснила украинка.

При этом Кристина отметила, что улыбка в Америке также имеет коммерческую ценность: "Ну и это страна капитализма, где улыбка успешно продает".

Однако, несмотря на внешнюю приветливость, это не означает, что все американцы счастливы. По мировому рейтингу счастья США занимают лишь 24-е место. Множество жителей страны живут от зарплаты до зарплаты, работают сверхурочно, имеют короткий отпуск и ограниченную социальную поддержку.

Еще одной особенностью американского менталитета Кристина назвала уважение к личному пространству. На улицах люди часто извиняются друг перед другом, даже если на самом деле не задели друг друга.

Особое внимание украинка обратила на привычку делать комплименты.

"Здесь постоянно слышишь: "классные кеды", "классный маникюр" – и я учусь не просто говорить "thank you", а подмечать что-то и отвечать взаимным комплиментом. Это действительно приятно", – поделилась Кристина.

Напомним, Эли Джонс, молодая мама из Далласа (США), однажды заметила, что в комнате, где играла ее маленькая дочь Гарпер, внезапно воцарилась подозрительная тишина. Ее беспокойство оказалось не напрасным.

Кроме того, трогательный ролик, на котором любознательная девочка самостоятельно обращается к бортпроводнице с просьбой о яблочном соке, покорил соцсети, собрав более 9 миллионов просмотров в Instagram.