Турист досліджував покинутий будинок, але зробив моторошне відкриття (фото, відео)

Британський дослідник Ден, відомий як Welsh Hiker, постійно відвідує різні місця у Вельсі, та цього разу натрапив на дивну локацію. Згодом чоловік розкрив правду про так званий "Цвинтар автобусів".

Ця територія розташована між селами Гарт і Сілмері, що уже давно привертає увагу як любителів історії, так і шанувальників техніки, йдеться в ролику блогера в TikTok.

Хоча Ден із цікавістю досліджував місце, зізнався, що візит вийшов коротким: всюди висіли попереджувальні таблички "Небезпека: азбест".

Він устиг зробити лише кілька фотографій, але й цього вистачило, щоб зробити моторошне відкриття — і це була не перша його загадкова зустріч у подорожах. За словами мандрівника, локацію вже прозвали "цвинтарем автобусів".

Тут залишилися десятки старих транспортних засобів, які поступово перетворюються на іржаві скелети. Картина справляє гнітюче враження: навколо тиша, а зруйновані автобуси стоять у ряд, нагадуючи привидів минулого. Історія занепаду цього місця й досі залишається туманною, проте саме ця таємничість приваблює дослідників.

Ще торік влада закликала утримуватися від відвідування території з кількох причин, серед яких небезпека для здоров’я та приватна власність. Попри це, чимало людей приїжджають сюди заради пригод та фотографій.

Саме тут можна знайти чимало автобусів, деякі з написами на кшталт "Browns of Bilf". Вважається, що територія покинута щонайменше десять років. Автобуси стоять близько один до одного, більшість із них у плачевному стані: у деяких вибито вікна, в інших ще залишилися ключі в замках.

Колишня база Browns Coaches, що розташована біля траси A483 неподалік містечка Білт-Веллса, приваблює найрізноманітніших дослідників міських локацій. Свого часу тут діяли гараж і заправка, які припинили роботу ще на початку 2000-х.

Згодом територію офіційно перевели до категорії промислового та складського використання, але фактично вона стоїть пусткою. Попри заборони та попередження поліції, занедбана база стала магнітом для тих, хто шукає приховані від людського ока покинуті місця.

